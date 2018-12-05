Российский онлайн-кинотеатр заявил о дружбе с Украиной

Популярный в Украине сервис интерактивного телевидения Divan.TV стал партнером российского онлайн-кинотеатра Tvzavr — выход на украинский рынок позволит последнему повысить рентабельность.
На сайте Divan.TV уже доступен контент от Tvzavr — соответствующие позиции помечены специальным образом. По словам коммерческого директора "Твзавра" Варвары Давыдовой, пользователи "Дивана" имеют доступ к значительной части библиотеки сервиса, в которой около пятидесяти тысяч наименований.
Коммерческая модель сотрудничества Tvzavr и Divan.TV подразумевает партнерские выплаты — украинский сервис будет платить российскому кинотеатру за каждого нового подписчика. Стоимость отчислений не уточняется, но известно, что подписка обойдется украинскому пользователю в 50-300 гривен в месяц.
Комментируя сделку, эксперты отмечают, что сервисы Tvzavr и Divan.TV были запущены почти одновременно — в 2010 и 2011 годах, соответственно. То есть, речь идет о предоставляющих видео по запросу сервисах, которые являются одними из старейших игроков рынка, но их позиции, при этом, далеки от лидерских.
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