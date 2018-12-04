Nvidia презентовала игру с графикой, созданной ИИ

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Компания NVIDIA представила созданную на базе искусственного интеллекта технологию, которая поможет разработчикам компьютерных игр создавать уникальные виртуальные миры. Технология, кроме того, может найти применение в автопроме и робототехнической индустрии.

В рамках демонстрации была представлена простая игра (смотрите видео ниже), вся графика в которой была создана нейронными сетями, обученными на видеозаписях с реальными городскими улицами. В демо видно типичные огрехи, характерные для современных приближенных к ИИ алгоритмов, так что чем-то революционным разработку компании NVIDIA назвать нельзя.

Но технология, тем не менее, определенно найдет свою нишу — эксперты говорят, что если комбинировать осуществляемую искусственным интеллектом генерацию контента для 3D-миров с традиционными техниками, подразумевающими ручной труд, то можно рассчитывать на то, что создание контента приемлемого уровня качества значительно упростится.

В ближайшие годы мы увидим, смогут ли подобные системы получить широкое распространение в играх, виртуальной реальности, а также других высокотехнологичных областях.