Nvidia презентовала игру с графикой, созданной ИИ

Компания NVIDIA представила созданную на базе искусственного интеллекта технологию, которая поможет разработчикам компьютерных игр создавать уникальные виртуальные миры. Технология, кроме того, может найти применение в автопроме и робототехнической индустрии.
В рамках демонстрации была представлена простая игра (смотрите видео ниже), вся графика в которой была создана нейронными сетями, обученными на видеозаписях с реальными городскими улицами. В демо видно типичные огрехи, характерные для современных приближенных к ИИ алгоритмов, так что чем-то революционным разработку компании NVIDIA назвать нельзя.
Но технология, тем не менее, определенно найдет свою нишу — эксперты говорят, что если комбинировать осуществляемую искусственным интеллектом генерацию контента для 3D-миров с традиционными техниками, подразумевающими ручной труд, то можно рассчитывать на то, что создание контента приемлемого уровня качества значительно упростится.
В ближайшие годы мы увидим, смогут ли подобные системы получить широкое распространение в играх, виртуальной реальности, а также других высокотехнологичных областях.
Раз Трамп отказался встречаться с Путиным на саммите «Большой двадцатки», значит, это мероприятие бы...
Каньон Антилопы в Аризоне, США, расположенный на территории индейского племени Навахо - это самый фо...
- Милый, что тебе привезти из Италии?
- Эффeктивнoe cpeдcтвo oт тoгo, чтo ты пpивeзлa мнe из Typции...
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.