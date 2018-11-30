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Система виртуальной реальности научилась ходить за пользователя

Пятница, 30 Ноября 2018 14:34
Система виртуальной реальности научилась ходить за пользователя Фото из открытых источников

Система для особенно глубокого погружения в виртуальную реальность, созданная учеными из Японии, самостоятельно двигает руками и ногами подключенного к ней человека, чтобы тот в полной мере прочувствовал виртуальные миры. Уникальная разработка будет продемонстрирована на мероприятии SIGGRAPH Asia 2018.

 

"Обычное оборудование, используемое для погружения в VR, использует, как правило, только звуковую и визуальную информацию, чтобы перенести пользователя в виртуальность. Но люди воспринимают мир не только глазами и ушами, поэтому ощущения от физического контакта нельзя передать при помощи существующих VR-шлемов. Мы хотим решить эту проблему", — говорит Мититэру Китазаки из Технологического университета Тоёхаси.

 

Разработка ученых, которых возглавил Китазаки, представляет собой целое VR-кресло. Девайс двигается по трем осям и может создавать ощущение, например, ходьбы.

 

Плюс, у кресла есть специальные держатели для рук и ног, заставляющие пользователя шевелить конечностями. О таких мелочах, как вентиляторы, которые имитируют ветер, даже не стоит упоминать — японские инженеры подошли к задаче со свойственной им тщательностью.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости виртуальная реальность
 

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