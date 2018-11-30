Система виртуальной реальности научилась ходить за пользователя

Система для особенно глубокого погружения в виртуальную реальность, созданная учеными из Японии, самостоятельно двигает руками и ногами подключенного к ней человека, чтобы тот в полной мере прочувствовал виртуальные миры. Уникальная разработка будет продемонстрирована на мероприятии SIGGRAPH Asia 2018.
"Обычное оборудование, используемое для погружения в VR, использует, как правило, только звуковую и визуальную информацию, чтобы перенести пользователя в виртуальность. Но люди воспринимают мир не только глазами и ушами, поэтому ощущения от физического контакта нельзя передать при помощи существующих VR-шлемов. Мы хотим решить эту проблему", — говорит Мититэру Китазаки из Технологического университета Тоёхаси.
Разработка ученых, которых возглавил Китазаки, представляет собой целое VR-кресло. Девайс двигается по трем осям и может создавать ощущение, например, ходьбы.
Плюс, у кресла есть специальные держатели для рук и ног, заставляющие пользователя шевелить конечностями. О таких мелочах, как вентиляторы, которые имитируют ветер, даже не стоит упоминать — японские инженеры подошли к задаче со свойственной им тщательностью.
Все мы привыкли слышать о том, что в России живет самое не толерантное общество, готовое растоптать ...
Живописный водоем, который находится на краю обрыва. Есть на карте Европы совершенно необыкновен...
Порошенко не соврал, что скоро украинские военные корабли будут стоять в Крыму. Мужик сказал - мужик сделал.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.