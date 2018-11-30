Razer выступит официальным партнером Игр Юго-Восточной Азии 2019

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RazerTM, ведущий международный лайфстайл-бренд для геймеров, станет официальным партнером Игр Юго-Восточной Азии 2019 (SEA Games 2019). Впервые в истории международное спортивное событие с участием 11 стран включит киберспортивные дисциплины в составе медального зачета. Подробнее - в материале Planet Today.

Razer – лидирующий бренд в киберспорте. На сегодняшний день компания поддерживает 18 команд-чемпионов с игроками из 25 стран. Атлеты Team Razer завоевали свыше 10 млн долларов призовых за последние два года. Экосистемой из продуктов и сервисов Razer пользуются свыше 50 млн пользователей.

Киберспорт в медальном зачете

На протяжении года сооснователь и генеральный директор Razer Минь-Лян Тан вел кампанию по выдвижению киберспорта в состав медального зачета Игр Юго-Восточной Азии 2019. Для достижения этой цели делегация от Razer во главе с Таном многократно встречалась с Филиппинским Организационным комитетом Игр Юго-Восточной Азии (PhilSGOC) и Филиппинским Олимпийским Комитетом (POC).

Событие знаменует важный этап в многолетней деятельности Razer, направленной на присвоение киберспорту международного статуса. Более десятилетия бренд активно действует на международной киберспортивной арене, занимая лидирующую позицию на рынке высококлассной периферии благодаря доверию и поддержке ведущих мировых атлетов.

Во всем мире насчитывается свыше 2.3 мрд геймеров, 71% молодежи причисляет себя к игрокам. К 2022 году глобальная аудитория киберспорта может превысить 276 миллионов человек. К концу этого года объем киберспортивного рынка достигнет отметки в 1 млрд долларов [1].

Включение киберспорта в состав медального зачета это важный шаг для его принятия в качестве международного спортивного явления и возможность заинтересовать новое поколение фанатов.

“Филиппины – первая страна, принимающая киберспортивные дисциплины в составе медальных зачетов. Это укрепит позицию профессионального гейминга в рамках международных спортивных состязаний так как позволит привлечь новую категорию фанатов,” говорит Алан Питер Кайетано, председатель PhilSGOC. “Razer – первопроходец и важный деятель киберспорта, и в этом историческом начинании о лучшем партнере не стоит и просить,” добавляет Кайетано.

Razer - официальный киберспортивный партнер Игр Юго-Восточной Азии 2019

В качестве официального партнера киберспортивного турнира на Играх Юго-Восточной Азии 2019, Razer предоставит весь свой опыт и знания, а так же полную поддержку экосистемы из оборудования, программного обеспечения и сервисов.

Сотрудничество так же включает организацию переговоров между PhilSGOC и различными игровыми издателями для выбора дисциплин, которые будут представлены на киберспортивном турнире Игр Юго-Восточной Азии. Финальная подборка тайтлов, участвующих в SEA Games 2019, будет озвучена в ближайшие месяцы.

В дополнение к этому, Razer поддержит команду принимающей стороны – Филиппин – которая будет представлять свою страну на финалах.

“С момента основания компании киберспорт был самой сутью Razer, и более десятилетия мы поддерживали бесчисленные международные турниры, события и организации,” говорит сооснователь и генеральный директор Razer Минь-Лян Тан. “Напряженность киберспортивных состязаний и уровень их организации ничуть не ниже чем в любом виде спорта, и мы упорно сражались для включения киберспорта в состав международных спортивных состязаний – таких, как Игры Юго-Восточной Азии 2019.”

Разнообразная линейка тайтлов

Razer и PhilSGOC уже ведут переговоры с крупнейшими игровыми компаниями для составления списака тайтлов, способного заинтересовать поклонников любых жанров.

Первым партнером SEA Games 2019, объявленным Razer и PhilSGOC, станет Moonton – издатель крайне популярного тайтла Mobile Legends: Bang Bang.

Джастин Юан, генеральный директор и сооснователь Moonton Games, заявляет, “SEA Games 2019 – прекрасная платформа для продвижения Mobile Legends: Bang Bang в большой лиге, особенно учитывая сильную локальную базу наших пользователей и быстрый рост молодежной популяции в регионе. Мы уверены, что участие Razer в качестве официального партнера состязания позволит провести его на феноменальном уровне и с нетерпением ждем личной встречи наших лучших игроков из Юго-Восточной Азии.”

Прочие игровые парнеры будут объявлены позже. Игровые издатели, атлеты, лидеры сообществ геймеров приглашаются к участию в беспрецедентном международном событии.