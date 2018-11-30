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Microsoft обновил иконки программ Word и Excel впервые с 2013 года

Пятница, 30 Ноября 2018 08:33
Microsoft обновил иконки программ Word и Excel впервые с 2013 года Фото из открытых источников

Новые иконки для программ из пакета Microsoft Office 365 — это только начало масштабных изменений, которые разработчики из "Майкрософт" приготовили для одного из самых популярных продуктов корпорации.

 

Иконки программ "Офиса", как сообщает издание The Verge, были обновлены впервые за пять лет — да-да, с того момента, как были представлены Word 2013, Excel 2013, а также другие программы пакета, действительно прошло уже пять лет, поэтому необходимость изменений, что называется, созрела.

 

"Основная дизайнерская цель состояла в том, чтобы отделить букву, символизирующую название программы, от графического символа. То есть, новые иконки как бы состоят из двух отдельных слоев, на одном из которых расположена буква, а на другом, соответственно, символ", — поясняет Джон Фридман, директор по дизайну корпорации Microsoft.

 

Фридман добавил, что новые иконки выглядят довольно свежо, однако вместе с тем — привычно и узнаваемо.

 

"Офисные решения Microsoft развиваются постоянно — теперь, когда Office существует не только для Windows, но и для Mac, Android и iOS, мы улучшаем программы в составе пакета буквально каждый месяц. Впереди — более масштабные изменения дизайна, так что иконки — это только первый шаг", — говорит представитель "Майкрософт".

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Microsoft
 

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