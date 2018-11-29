В России разработали защищенный чип для интернета вещей

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Микрочип для интернета вещей, созданный российским холдингом "Росэлектроника" (часть государственной корпорации Ростех), обеспечивает устойчивую цифровую связь на дистанции до тридцати километров. Ранее ничего подобного в России не разрабатывалось.

По словам официальных представителей Ростеха, речь идет о микросхеме размером пять на пять миллиметров, которая обеспечивает прием и передачу цифровых данных в частотном диапазоне от 100 мегагерц до 2.5 гигагерц. Это, как отмечают компетентные специалисты, оптимальный диапазон частот для интернета вещей.

На данный момент существует уже целая опытная партия отечественных чипов для интернета вещей — изделия тестируются в разнообразных условиях. Микрочипы, как особенно подчеркивается, будут использоваться не только в "умной" бытовой электронике, но и в промышленности, сельском хозяйстве, транспортной сфере и технологиях связи.

Согласно подсчетам экспертов, отечественный рынок устройств, попадающих под концепцию интернета вещей, потребует около одного миллиона таких чипов в год. В общем, у микросхемы от "Росэлектроники", вероятно, большое будущее.