Икра красная, черная и даже белая — прямо на корпусе Apple Watch 4

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Новогодняя коллекция умных часов Apple Watch 4 Series в дизайнах от российского бренда люксовых аксессуаров и смартфонов Caviar, вдохновлена тремя сортами икры — красной, черной и белой и украшена бриллиантами и рубинами в цвет деликатесов. Подробнее - в материале Planet Today.

Вызывает аппетит!

Начиная подготовку к Новому Году, дизайнеры экстраординарных смартфонов и аксессуаров Caviar представили «гурманскую» коллекцию драгоценных дизайнов для умных часов Apple Watch, образы которых родились благодаря ассоциациям с традиционными угощениями а-ля рус, а именно — сортами икры. Только вместо икры — красной, черной и белой (самой дорогой и ценной икры белуги сорта «Алмас») — корпуса и блочные браслеты часов украшены драгоценными камнями — рубинами, черными и белыми бриллиантами.

Всего на часах размещено — 633 драгоценных камня, каждый размером в полтора миллиметра.

«Икра — это дословный перевод названия нашего бренда, и это же — однозначный синоним богатства, такой классической раздольной, хлебосольной и щедрой русской жизни на широкую ногу. И мы подумали, что пришло время обратиться непосредственно к образу этого деликатеса и превратить его в драгоценность! Мы решили украсить драгоценной «икрой» часы Apple Watch Series 4, и буквально «усыпали» их бриллиантами. Это экстраординарные модели для тех, кого сложно чем-то удивить» — рассказывают представители бренда.

Кроме «икорных» моделей, чья цена начинается от 2 500 000 рублей Caviar перевели в формат Apple Watch 4 Series самые востребованные дизайны, которые были представлены на часах прошлого выпуска — это классические модели и модели, посвященные России и императрице Екатерине II, они покрыты золотом по технологии Double Electroplated (999-проба, 7 мкм.) и украшены гравировками.