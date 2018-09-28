Rambler&Co возглавил рейтинг медиахолдингов‍ в сервисе «Топ сайтов»

Рейтинг медиахолдингов с самой большой аудиторией, составленный новым сервисом "Яндекса" под названием "Топ сайтов", возглавляется холдингом Rambler&Co.
Общее число посетителей всех сетевых площадок холдинга Rambler&Co, как указано в соответствующем пресс-релизе, составило восемьдесят два с половиной миллиона человек в период с первого по двадцать четвертое сентября 2018-го года.
Если учесть фактор пересечения аудитории на разных девайсах, то показатель составит тридцать девять с половиной миллионов человек. К площадкам "Рамблера и Ко" относятся, в частности, такие популярные ресурсы, как "Афиша", "Газета.ру", "Лента.ру", "Чемпионат", и, собственно, портал "Рамблер".
На втором месте в рейтинге медиахолдингов — Herst Shkulev Media, число посетителей на площадках которого составило сорок один миллион. Если учитывать фактор кросс-девайсов, то посещаемость Herst Shkulev Media составляет двадцать три с половиной миллионов человек.
Рейтинг "Топ сайтов", запущенный накануне "Яндексом", повысит, по словам представителей Rambler&Co, прозрачность отечественного медиарынка, а также станет удобным и эффективным инструментом для рекламодателей.
Уже более полугода длится эпопея с делом об отравлении семейства Скрипалей. И на протяжении всего эт...
Долина движущихся камней - это название геологического феномена обнаруженного на дне высохшего озера...
28 сентября совпали День генерального директора и Всемирный день борьбы против бешенства. Случайность?...
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.