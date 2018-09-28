Rambler&Co возглавил рейтинг медиахолдингов‍ в сервисе «Топ сайтов»

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Рейтинг медиахолдингов с самой большой аудиторией, составленный новым сервисом "Яндекса" под названием "Топ сайтов", возглавляется холдингом Rambler&Co.

Общее число посетителей всех сетевых площадок холдинга Rambler&Co, как указано в соответствующем пресс-релизе, составило восемьдесят два с половиной миллиона человек в период с первого по двадцать четвертое сентября 2018-го года.

Если учесть фактор пересечения аудитории на разных девайсах, то показатель составит тридцать девять с половиной миллионов человек. К площадкам "Рамблера и Ко" относятся, в частности, такие популярные ресурсы, как "Афиша", "Газета.ру", "Лента.ру", "Чемпионат", и, собственно, портал "Рамблер".

На втором месте в рейтинге медиахолдингов — Herst Shkulev Media, число посетителей на площадках которого составило сорок один миллион. Если учитывать фактор кросс-девайсов, то посещаемость Herst Shkulev Media составляет двадцать три с половиной миллионов человек.

Рейтинг "Топ сайтов", запущенный накануне "Яндексом", повысит, по словам представителей Rambler&Co, прозрачность отечественного медиарынка, а также станет удобным и эффективным инструментом для рекламодателей.