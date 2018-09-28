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Rambler&Co возглавил рейтинг медиахолдингов‍ в сервисе «Топ сайтов»

Пятница, 28 Сентября 2018 13:15
Rambler&amp;Co возглавил рейтинг медиахолдингов‍ в сервисе «Топ сайтов» Фото из открытых источников

Рейтинг медиахолдингов с самой большой аудиторией, составленный новым сервисом "Яндекса" под названием "Топ сайтов", возглавляется холдингом Rambler&Co.

 

Общее число посетителей всех сетевых площадок холдинга Rambler&Co, как указано в соответствующем пресс-релизе, составило восемьдесят два с половиной миллиона человек в период с первого по двадцать четвертое сентября 2018-го года.

 

Если учесть фактор пересечения аудитории на разных девайсах, то показатель составит тридцать девять с половиной миллионов человек. К площадкам "Рамблера и Ко" относятся, в частности, такие популярные ресурсы, как "Афиша", "Газета.ру", "Лента.ру", "Чемпионат", и, собственно, портал "Рамблер".

 

На втором месте в рейтинге медиахолдингов — Herst Shkulev Media, число посетителей на площадках которого составило сорок один миллион. Если учитывать фактор кросс-девайсов, то посещаемость Herst Shkulev Media составляет двадцать три с половиной миллионов человек.

 

Рейтинг "Топ сайтов", запущенный накануне "Яндексом", повысит, по словам представителей Rambler&Co, прозрачность отечественного медиарынка, а также станет удобным и эффективным инструментом для рекламодателей.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Rambler
 
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