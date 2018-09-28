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Обнаружено приложение, ворующее деньги у владельцев смартфонов‍

Пятница, 28 Сентября 2018 11:40
Обнаружено приложение, ворующее деньги у владельцев смартфонов‍ Фото из открытых источников

Мобильное приложение QRecorder, заявленная функциональность которого заключается в записи телефонных разговоров, на самом деле похищает деньги со счетов своих пользователей. Вирусную суть приложения обнаружил исследователь Лукас Стефанко.

 

Софт, о котором идет речь, был доступен в каталоге Google Play, то есть, хваленые алгоритмы Google не смогли выявить его вредоносную природу, что весьма печально.

 

"Десятки тысяч людей скачивали и устанавливали QRecorder на свои устройства, не догадываясь, что это приложение создано для похищения средств. Заявленные функции, то есть, запись разговоров, приложение, при этом, выполняло без нареканий", — говорит Стефанко.

 

Фишинговая функциональность приложения устроена довольно простым и распространенным способом — софт отслеживает запуск популярных банковских приложений и рисует поверх их интерфейсов свою мошенническую форму для авторизации. При этом, вирус еще и перехватывает SMS с паролями для двухфакторной авторизации.

 

Как итог — авторы приложения получали данные, позволявшие им похищать денежные средства со счетов пользователей. В данный момент авторов софта уже ищет полиция.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости вирус
 
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