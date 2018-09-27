Всё — по максимуму: в России представили самый прочный, самый золотой и самый легкий iPhone XS Max

Российский люксовый бренд Caviar представил коллекцию эксклюзивных дизайнов, доступную только в формате iPhone XS Max, и, посвященную идее максимальности. В ней представлены — самый прочный, самый роскошный, самый легкий и самый золотой iPhone XS Max от Caviar (смотрите видео ниже). Подробнее - в материале Planet Today.
iPhone XS Max от Apple обладает максимальными характеристиками — у него самый большой экран, самый мощный процессор и самая совершенная камера. Теперь, благодаря Caviar — у него еще и самые оригинальные и необычные дизайны: максимально роскошный, максимально прочный, максимально золотой и максимально легкий. Каждый из них доступен только с самым большим объемом памяти — 512 Гб, это подчеркивает то, что в этих смартфонах всё — по максимуму.
Caviar iPhone Xs Max Maximum Invincible — максимально прочный iPhone Xs Max, усиленный миллиметровой пластиной из закаленного титана, которая способна остановить пулю. Его дизайн аккумулирует в себе ассоциации с самыми выносливыми и мощными объектами — танком, броней, огнеупорным сейфом.
Максимально легкая модель — Caviar iPhone Xs Max Maximum Ultralight произвела настоящую революцию — за счет использования карбона, вместо стекла на задней панели, смарфон стал на 8 гр легче.
Самая роскошная модель — Caviar iPhone Xs Max Maximum Diamonds выполнена в сочетание черного PVD покрытия и бриллиантов. Черный цвет — бесспорный синоним элегантности и стиля, а 400 ослепительных бриллиантов — это максимальная концентрация роскоши на самом большом корпусе iPhone.
Caviar довели идею золотого iPhone до абсолюта, превратив Apple iPhone XS Max в корпусе золотистого цвета в Caviar iPhone Xs Max Maximum Gold — роскошный смартфон, покрытый чистым золотом.
Кроме того, брендом представлена эксклюзивная модель в корпусе, украшенным полностью золотым панно, весом в 150 гр. Она существует в единственно экземпляре, ее стоимость —999 000 руб
И еще один секрет коллекции Maximum от Caviar: в лаконичном и элегантном орнаменте, украшающем каждый смартфон «зашифровано» слово Max, напоминающее о том, что эти дизайны созданы для тех, кто живет на максимуме и не принимает полумер и компромиссов.
Стоимость iPhone XS Max в коллекции Caviar Maximum начинается от 329 000 руб
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