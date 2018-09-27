Стартовали продажи кнопочного телефона Xiaomi Qin AI Phone с ИИ‍

Фото из открытых источников

Китайский производитель электроники Xiaomi сообщает о старте продаж кнопочного телефона Qin AI Phone, который стал первенцем компании в этой категории девайсов. Средства для начала производства гаджета были собраны при помощи краудфандинговой платформы.

Кампания по сбору средств на выпуск телефона Qin AI Phone, как сообщает IXBT, была довольно успешной — присоединиться к ней решили шестьдесят с лишним тысяч человек. Теперь гаджет можно приобрести на торговой площадке JD.com.

Люди, поддержавшие производство телефона на краудфандинговой площадке, получили его за двадцать девять долларов, а теперь девайс продается за пятьдесят четыре доллара.

Qin AI Phone доступен в корпусах желтого и красного цветов, оборудован 2.8-дюймовым дисплеем, отображающим картинку с разрешением 240 на 320 точек и покрытым защитным стеклом Corning Gorilla Glass.

Главная фишка кнопочного телефона от Xiaomi — приближенная к искусственному интеллекту система, которая позволяет управлять гаджетом при помощи голоса, а также способна производить автоматический перевод с китайского на один из семнадцати языков. Благодаря встроенному ИК-передатчику, телефон можно использовать в качестве пульта управления для домашней техники.