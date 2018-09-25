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Xiaomi создала новый игровой смартфон, самый мощный в мире‍

Вторник, 25 Сентября 2018 14:50
Xiaomi создала новый игровой смартфон, самый мощный в мире‍ Фото из открытых источников

Первый игровой смартфон от Xiaomi, Black Shark, появился совсем недавно (весной 2018-го), однако китайский производитель уже готовит вторую версию девайса — смартфон Black Shark 2 засветился в базе данных китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA.

 

В базе TENAA девайс обозначен как AWM-A0, однако на изображении угадывается фирменный дизайн игрового смартфона от Xiaomi.

 

Дизайн, при этом, несколько изменился — сканер отпечатка пальца, например, переехал с передней на заднюю панель, плюс, у Black Shark 2 другая компоновка элементов основной камеры.

 

Новинка будет основана на однокристальной системе Snapdragon 845, вычислительные ядра которой будут, по слухам, серьезно разогнаны. Это обстоятельство позволило некоторым экспертам предположить, что нас ждет самый мощный в мире игровой смартфон. Так ли это на самом деле — покажет тестирование аппарата в реальных условиях.

 

Из прочих особенностей стоит отметить восемь гигабайт оперативной памяти, хранилище информации объемом сто двадцать восемь гигабайт, а также аккумуляторную батарею емкостью четыре тысячи миллиампер-часов.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Xiaomi
 
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