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Продажи смартфонов Honor в СЗФО выросли в 12 раз

Вторник, 25 Сентября 2018 10:51
Продажи смартфонов Honor в СЗФО выросли в 12 раз Фото из открытых источников

По итогам июня-августа 2018 года доли производителей смартфонов в северо-западном регионе распределились следующим образом: в ТОП-3 по количеству вошли Samsung с долей 31,4%, Apple – 17,55%, Honor – 13,4%. При этом Honor нарастил долю относительно июня-августа 2017 года на 12,7%. В абсолютном выражении прирост продаж в количестве составил 1241%. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Елена Искратова, директор по управлению макрорегионами объединенной компании «Связной/Евросеть»: «Молодёжные и стильные смартфоны Honor по достоинству оценили взыскательные жители северо-западного региона, которые наравне ценят дизайн, стиль и качество. Мы ожидаем, что и дальше спрос на гаджеты этого бренда будут наращивать свою долю, как в количестве, так и в выручке. Статистика нашей компании повторяет общероссийский тренд роста популярности смартфонов Honor.  По итогам 1 полугодия 2018 года на рынке северо-западного региона в количестве доля HUAWEI/HONOR разделяет вторую позицию с брендом Apple, достигнув показателя 15%. В абсолютном выражении прирост составил 127%. В выручке доля указанного бренда на третьем месте после Samsung и Apple c результатом 13%. Прирост абсолютных продаж составил 174%». 

 

В денежном выражении ТОП-3 составляют Apple с долей 39,8%, Samsung 29,6% и Honor 11,3%. Honor укрепил свои позиции на 10,5% в деньгах. В абсолютном выражении прирост выручки от продаж составил 1118%.

 

Согласно статистике продаж, в Калининградской области доля Honor за рассматриваемый период достигла максимума – в количестве - 21,4%, в выручке – 19,8%. При этом абсолютные продажи приросли в 204 раза и 168 раз соответственно.  На втором месте продажи устройств данного бренда в Псковской области – в количестве доля составляет 18,5%, в выручке 17,7%. Абсолютные продажи приросли в количестве и деньгах в 28 раз. На третьем месте Мурманская область с долей в количестве 18,4%, в выручке 15,7%. В абсолютных продажах прирост составил 1095% и 1045%.

 

В Санкт-Петербурге в количестве доля Honor достигла 11%, в выручке 8%, в абсолютных продажах прирост составил 473% и 425%. В Архангельской области доли 16% и 13,5%, приросты абсолютных продаж в 20 и 19 раз. В Ленинградской области доли 10% и 8%, приросты абсолютных продаж в 18 и 16 раз. В Новгородской области доли 14,5% и 14,7%, приросты в абсолютных величинах в 46 раз. В республике Карелия доли 17% и 15%, приросты в абсолютных показателях в 35 и 30 раз. В республике Коми доли составили 17,7% и 15%, приросты в абсолютных показателях – в 40 и 32 раза.

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Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги Новости смартфон Honor
 
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