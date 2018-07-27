Пятница 27 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Технологии» Ошибки по Фрейду: ИИ от Amazon перепутал политиков с преступниками

Ошибки по Фрейду: ИИ от Amazon перепутал политиков с преступниками

Пятница, 27 Июля 2018 10:48
Ошибки по Фрейду: ИИ от Amazon перепутал политиков с преступниками Фото из открытых источников

"Умная" система Rekognition, созданная компанией Amazon для распознавания лиц, не выдержала проверку, которую ей устроил Американский союз гражданских свобод.

 

Активисты "скормили" системе фотографии двадцати пяти тысяч преступников, а затем "натравили" обученный алгоритм на фотографии конгрессменов. Итог оказался забавным — ИИ идентифицировал двадцать восемь политиков в качестве преступников.

 

Если учесть тот факт, что система Rekognition позиционируется компанией Amazon как инструмент в том числе и для полиции, то цена подобных ошибок ИИ может быть очень высокой.

 

Члены Американского союза гражданских свобод, ответственные за проведение эксперимента, говорят, что использовали вполне стандартные настройки для ИИ — порог уверенности системы, в частности, был установлен на уровне восьмидесяти процентов.

 

"Они просто неправильно откалибровали алгоритм. Уверенность в восемьдесят процентов — это вполне нормальный показатель, если вы хотите распознавать, скажем, хот-доги на фотографиях с едой, но если речь идет об идентификации людей, то показатель должен быть выше — как минимум девяносто пять процентов", — прокомментировали инцидент представители Amazon.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Искусственный интеллект
Главное за сутки
Китай отменит визы для граждан РФ Китай отменит визы для граждан РФ Российская Федерация и Китайская Народная Республика подпишут договор о двустороннем безвизовом режиме. Соответствующими сведениями поделился с информагентством ТАСС Николай Королев, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму РФ. "У нас с…
Какова вероятность новых санкций против России? Какова вероятность новых санкций против России? Новые санкции против Российской Федерации вероятнее всего будут утверждены Конгрессом Соединенных Штатов Америки уже до конца текущего года. Так считает эксперт международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, по мнению которого,…
Мария Бутина рассказала, за что ее преследуют в США Мария Бутина рассказала, за что ее преследуют в США Россиянка Мария Бутина, арестованная в США по обвинение в работе незарегистрированным иностранным агентом, считает, что ее преследуют за политические взгляды, сообщили в посольстве РФ. "(Бутина) сказала, что твердо намерена доказывать…
Читайте также
Светофоров больше не будет: учёные придумали, как победить пробки‍ Светофоров больше не будет: учёные придумали, как победить пробки‍ Регулирование дорожного движения при помощи светофоров — это, по словам ученых из Соединенных Штатов Америки, тотально устаревшая концепция, которой нет места в стремительном мире будущего. Инженеры из Питтсбурга предложили использовать…
В Disney виртуальных персонажей научили повторять позу человека В Disney виртуальных персонажей научили повторять позу человека Сотрудники исследовательской структуры Disney Research разработали мобильное приложение, которое может распознавать позу человека, сфотографированного камерой смартфона, и накладывать на фото виртуального персонажа, изображенного в такой же позе. Интересная разработка инженеров …
В Сколково‍ начали создавать 3D-моделей людей В Сколково‍ начали создавать 3D-моделей людей Являющаяся резидентом Сколково компания Texel разработала уникальную технологию цветного сканирования живых людей, позволяющую создавать трехмерные модели человека для самых разнообразных задач. 3D-модель человека, как уточняют "Известия", может использоваться, например, для…
Тема дня
Почему Вашингтон так бесит "Крымский вопрос"? Почему Вашингтон так бесит "Крымский вопрос"?

На протяжении уже нескольких лет вопрос Крыма является одним из наибольших камней преткновения в меж...

Фото
"Встреча вод" - невероятное место слияния рек "Встреча вод" - невероятное место слияния рек

Примерно в 10 километрах от бразильского города Манаус находится место известное как "Встреча Вод" (...

Интернет и СМИ
Опрос

Как власти справляются с последствиями стихий в вашем городе?

 

Анекдот дня

"Делу время, а потехе час", - подумал Петрович в 2 часа ночи. Отключил перфоратор и включил караоке.

Еще »
Самые популярные материалы
Опубликован список либералов, не признающих воссоединения Крыма с Россией Опубликован список либералов, не признающих воссоединения Крыма с Россией
Международная торговая война дала первые плоды. Китай уже пострадал, что ждет Россию? Международная торговая война дала первые плоды. Китай уже пострадал, что ждет Россию?
Еще один козырь в баталии "Нафтогаза" и "Газпрома" Еще один козырь в баталии "Нафтогаза" и "Газпрома"
Маленькая хитрость пенсионной реформы ... в США Маленькая хитрость пенсионной реформы ... в США
В Йеллоустоуне обнаружены растущие трещины В Йеллоустоуне обнаружены растущие трещины
Infox.sg
24СМИ
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Эксперты назвали самую опасную для туристов страну

 

 

Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.