Цукерберг потерял почти 17 млрд долларов в результате падения акций Facebook

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Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг стал беднее почти на семнадцать миллиардов американских долларов после того, как принадлежащие ему акции FB резко упали в цене на двадцать процентов.

Об этом сообщает аналитическое агентство Bloomberg, отмечая, что несмотря на уменьшение состояния, Цукерберг все еще остается одним из трех самых богатых в мире людей.

Резкое падение стоимости акций Facebook произошло по итогам вчерашней торговой сессии. Аналитики говорят, что удешевление наблюдается на фоне несовпадения данных из финансовой отчетности FB за второй квартал с прогнозами специалистов — последние предполагали, что чистая прибыль FB увеличится на 1.75 доллара на одну акцию, однако реальный показатель составил всего 1.74 доллара.

Если падение стоимости ценных бумаг "Фейсбука" продолжится, то Марк Цукерберг рискует покинуть тройку богатейших людей планеты по версии авторов индекса Bloomberg Billionaires Index. В данный момент основатель FB занимает в рейтинге третье место — до вчерашнего удешевления акций, состояние Цукерберга оценивалось в восемьдесят шесть с половиной миллиардов долларов.