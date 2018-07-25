Авторам "Ведьмака" потребовалась консультация нейрохирурга при работе над новой игрой

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Сотрудникам польской студии CD Projekt RED потребовалась консультация нейрохирурга в процессе разработки игры Cyberpunk 2077. Об этом рассказал Майк Пондсмит, создатель настольной игры Cyberpunk 2020, продолжением которой является новый проект авторов "Ведьмака".

"Фантастический мир, в котором предстоит жить игрокам Cyberpunk 2077, только на первый взгляд выглядит, как что-то полностью вымышленное. На самом деле этот мир основан на реальности гораздо в большей степени, чем можно было бы предположить", — поделился откровением Пондсмит в интервью, видеозапись которого появилась на YouTube-канале IGN (смотрите видео ниже).

Автор оригинального Cyberpunk 2020 говорит, что дотошный подход к реализму, которого придерживаются создатели Cyberpunk 2077, проявляется, в частности, в реализации такого игрового аспекта, как установка имплантов. Для того, чтобы сделать процесс максимально достоверным, разработчики даже консультировались с практикующим нейрохирургом.

"Такой подход позволит почувствовать глубокую атмосферу игры в полной мере и даст игрокам невероятный игровой опыт", — отметил Пондсмит.

Дату выходу Cyberpunk 2077 Пондсмит, к сожалению, не уточнил.