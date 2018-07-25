Среда 25 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Технологии» Авторам "Ведьмака" потребовалась консультация нейрохирурга при работе над новой игрой

Авторам "Ведьмака" потребовалась консультация нейрохирурга при работе над новой игрой

Среда, 25 Июля 2018 14:48
Авторам &quot;Ведьмака&quot; потребовалась консультация нейрохирурга при работе над новой игрой Фото из открытых источников

Сотрудникам польской студии CD Projekt RED потребовалась консультация нейрохирурга в процессе разработки игры Cyberpunk 2077. Об этом рассказал Майк Пондсмит, создатель настольной игры Cyberpunk 2020, продолжением которой является новый проект авторов "Ведьмака".

 

"Фантастический мир, в котором предстоит жить игрокам Cyberpunk 2077, только на первый взгляд выглядит, как что-то полностью вымышленное. На самом деле этот мир основан на реальности гораздо в большей степени, чем можно было бы предположить", — поделился откровением Пондсмит в интервью, видеозапись которого появилась на YouTube-канале IGN (смотрите видео ниже).

 

Автор оригинального Cyberpunk 2020 говорит, что дотошный подход к реализму, которого придерживаются создатели Cyberpunk 2077, проявляется, в частности, в реализации такого игрового аспекта, как установка имплантов. Для того, чтобы сделать процесс максимально достоверным, разработчики даже консультировались с практикующим нейрохирургом.

 

"Такой подход позволит почувствовать глубокую атмосферу игры в полной мере и даст игрокам невероятный игровой опыт", — отметил Пондсмит.

 

Дату выходу Cyberpunk 2077 Пондсмит, к сожалению, не уточнил.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости игры
Главное за сутки
Соединенные Штаты не будут продавать истребители F-35 Турции Соединенные Штаты не будут продавать истребители F-35 Турции Американские конгрессмены наложили запрет на поставки новейших истребителей пятого поколения F-35 в Турцию. Соответствующий контракт, который Турция уже успела оплатить, был отложен до "лучших времен", то есть, до улучшения отношений…
Трамп предложил ЕС отказаться от пошлин Трамп предложил ЕС отказаться от пошлин Президент США Дональд Трамп предложил во вторник властям Евросоюза одновременно с Соединенными Штатами отказаться от таможенных пошлин, торговых барьеров и субсидий. Соответствующую запись президент сделал в Twitter, сообщает ТАСС. Представители…
Экспертиза опровергла версию об отравлении Александра III Экспертиза опровергла версию об отравлении Александра III Результаты экспертиз, проведенных в рамках расследования гибели семьи последнего русского императора Николая II, полностью опровергли версию об отравлении императора Александра III, сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Бастрыкин напомнил, что…
Читайте также
Светофоров больше не будет: учёные придумали, как победить пробки‍ Светофоров больше не будет: учёные придумали, как победить пробки‍ Регулирование дорожного движения при помощи светофоров — это, по словам ученых из Соединенных Штатов Америки, тотально устаревшая концепция, которой нет места в стремительном мире будущего. Инженеры из Питтсбурга предложили использовать…
Эксперты нашли способ защититься даже от самого умного хакера Эксперты нашли способ защититься даже от самого умного хакера Новый помехоустойчивый метод перепутывания многомерных квантовых систем, разработанный европейскими учеными, может стать основой для создания криптографических протоколов, которые невозможно взломать в принципе. Материал, посвященный будущему квантовой криптографии, появился на страницах…
Израильская компания показала дрон-камикадзе Израильская компания показала дрон-камикадзе Концепция камикадзе, разработанная японцами в годы Второй мировой войны, вышла на новый уровень с появлением беспилотных летательных аппаратов — теперь для того, чтобы атаковать цель своим самолетом, не обязательно сидеть…
Тема дня
Новые приключения «Новичка» в Британии Новые приключения «Новичка» в Британии

Смертельно опасный яд «Новичок» продолжает разгуливать по окрестностям британского города Солсбери и...

Фото
А вы бывали в Исландии? Видели кратерное озеро Керид? А вы бывали в Исландии? Видели кратерное озеро Керид?

Расположенное в юго-западной части Исландии, кратерное озеро Керид является уникальным по своему про...

Интернет и СМИ
Опрос

Как власти справляются с последствиями стихий в вашем городе?

 

Анекдот дня

Не были на пенсии, нечего и привыкать.

Еще »
Самые популярные материалы
Кардиологи назвали самый вредный для тела человека напиток Кардиологи назвали самый вредный для тела человека напиток
"Преступление" без наказания? Наталья Поклонская снова проявила характер "Преступление" без наказания? Наталья Поклонская снова проявила характер
Трампа принялась "строить" уже и Украина Трампа принялась "строить" уже и Украина
Прозрение в Латвии: А ведь в советское время мы лучше жили! Прозрение в Латвии: А ведь в советское время мы лучше жили!
Россию ждет большой референдум? Россию ждет большой референдум?
Infox.sg
24СМИ
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Эксперты назвали самую опасную для туристов страну

 

 

Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.