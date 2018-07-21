IT-гиганты договорились упростить передачу данных пользователей между онлайн-сервисами

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В скором времени интернет пользователям станет куда легче обмениваться данными. По крайней мере, это обещают крупнейшие IT корпорации, которые объединили усилия для создания совместного проекта под названием Data Transfer Project.

Эра интернета становится временем, когда даже непримиримые конкуренты склоняются к сотрудничеству. Речь идет о Google, Microsoft, Twitter и Facebook. Четыре мировых гиганта пришли к общему решению, что им необходимо объединить свои усилия ради удобства своих клиентов.

Об этом было сообщено на официальной странице Facebook. Основным замыслом этого сотрудничества является оптимизация нынешней системы обмена данных между сервисами, созданных корпорациями. Сейчас уже ведется разработка общего их детища Data Transfer Project, который станет проводником между всеми перечисленными корпорациями. Кроме того, объединение может послужить отличным предлогом для выработки общего алгоритма при защите данных пользователей сети. Об этом также гласило сообщение в Facebook. Так же создатели объединенной инициативе намекнули, что их ряды смогут пополнить и другие компании, которые желают помочь увеличить систему безопасности для личных данных пользователей.