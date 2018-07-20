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Светофоров больше не будет: учёные придумали, как победить пробки‍

Пятница, 20 Июля 2018 13:30
Светофоров больше не будет: учёные придумали, как победить пробки‍ Фото из открытых источников

Регулирование дорожного движения при помощи светофоров — это, по словам ученых из Соединенных Штатов Америки, тотально устаревшая концепция, которой нет места в стремительном мире будущего. Инженеры из Питтсбурга предложили использовать вместо светофоров автоматический обмен сигналами, осуществляемый автомобилями.

 

Система, созданная специалистами Университета Карнеги-Меллон, наделяет транспортные средства возможностью обмениваться всей необходимой информацией (GPS-координатами, сведениями о скорости и направлении движения, и так далее), и позволяет обходиться без светофоров на простых перекрестках.

 

В разработке ученых есть, правда, одно "но" — система не подразумевает наличие пешеходов, а также не очень хорошо работает при использовании в сложных дорожных развязках. Но речь, как уточняется, пока что идет о прототипе, который, само-собой, будет улучшаться и дорабатываться.

 

"У светофоров есть масса преимуществ, но у них есть и фундаментальный недостаток, который перечеркивает все плюсы — это необходимость ждать, с которой сталкиваются участники дорожного движения. Время, которое тратится на ожидание переключения светофора — это непозволительная роскошь в условиях современного мира", — отмечают разработчики.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Светофоры
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