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Компания Akka Techonologies показала на видео гибрид самолёта и поезда

Четверг, 19 Июля 2018 12:35
Компания Akka Techonologies показала на видео гибрид самолёта и поезда Фото из открытых источников

А что если попытаться объединить самолет с поездом — подумали инженеры из французской компании Akka Techonologies и создали соответствующий концепт. Получившийся в итоге транспорт выглядит, судя по видео (смотрите ролик ниже), довольно интересно.

 

Проект французских инженеров, как сообщает информационный ресурс inforeactor.ru, получил название "Link & Fly". В подготовленном к полету состоянии гибрид самолета и поезда напоминает своими габаритами какой-нибудь, скажем, Airbus A320, то есть, речь идет о довольно крупном пассажирском самолете, который может транспортировать более, чем сто пятьдесят человек.

 

"Размах крыльев гибрида составляет сорок девять метров, длина — тридцать четыре метра, а высота — восемь метров. В салоне уникального транспортного средства может с комфортом расположиться сто шестьдесят пассажиров", — говорят представители Akka Techonologies.

 

Зачем вообще нужен столь странный вид транспорта? Предполагается, что уникальная разработка поможет упростить транспортные коммуникации путем избавления пассажиров от необходимости добираться из аэропорта в город.

 

Будущее проекта пока что выглядит довольно туманно, но если компании Akka Techonologies удастся привлечь крупных инвесторов, то такие летающие поезда могут стать чем-то совершенно обыденным.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости транспорт
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