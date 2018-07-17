iPhone 7 Plus снял момент своего падения с высоты 135 метров‍

Фото из открытых источников

Интересный случай произошел в Соединенных Штатах Америки, где девушка уронила свой смартфон Apple iPhone 7 Plus, катаясь на аттракционе StarFlyer. Смартфон, по данным информационного ресурса inforeactor.ru, пролетел сто тридцать пять метров, однако остался цел.

Инцидент, что самое интересное во всей этой истории, был запечатлен на видео — смотрите ролик ниже. В момент происшествия владелица айфона снимала себя на видео, поэтому теперь у человечества есть видеозапись, сделанная падающим со 135-метровой высоты телефоном. Выглядит довольно забавно.

"Я решила посетить аттракцион StarFlyer, расположенный в Орландо — это самый высокий в мире аттракцион такого типа. И все бы ничего, но в какой-то момент у меня из рук выскользнул мой седьмой айфон, при помощи которого я как раз записывала видео. Но к моему большому удивлению все обошлось благополучно — смартфон упал в высокую траву и остался в рабочем состоянии", — говорит американка.

Айфоны, как необходимо отметить, довольно часто падают с экстремальной высоты и остаются целыми — недавно подобный инцидент произошел в Айове, где "яблочный" телефон упал из самолета, пролетел 300 метров и выжил.