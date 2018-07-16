Microsoft перестанет выпускать обновления для ОС Windows 10

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Операционная система Microsoft Windows 10 лишится ежемесячных апдейтов после пятнадцатого июля 2018-го года. Об этом, со ссылкой на официальных представителей редмондской корпорации, сообщил информационный ресурс inforeactor.ru

До этого момента корпорация Microsoft выпускала обновления для своей самой популярной системы каждый месяц — "вес" таких апдейтов составлял, как правило, около пятисот мегабайт.

Пятнадцатого июля "десятка" получила последний апдейт с дельта-версией обновления 1809.

После того, как ОС Windows 10 перестанет получать ежемесячные обновления, она, тем не менее, обзаведется апдейтами Express Update и Full Update — они, как отмечается, повысят степень защищенности системы.

Осведомленные эксперты говорят, что отказ от политики, в рамках которой "десятка" получает ежемесячные апдейты, подразумевает конец эпохи Windows 10. Соответственно, есть все основания полагать, что Microsoft работает над полностью новой версией своей популярной операционной системы. Будет ли это Windows 11 или новый продукт получит какое-то совсем иное имя — пока неизвестно.