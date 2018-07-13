В США создадут электрический двухэтажный автобус‍

Электрический двухэтажный автобус, создаваемый инженерами американских компаний Alexander Dennis и Proterra, будет курсировать между калифорнийскими городами. Инновационный вид транспорта, как сообщает портал Ars Technica, появится в Соединенных Штатах Америки в 2019 году.
Разработчики автобуса говорят, что массовый переход на электрические двигатели самым благоприятным образом скажется на экологической ситуации в регионе, поэтому развивая электрокары, автоиндустрия заботится о здоровье и благополучии будущих поколений людей.
Еще один плюс электрического транспорта — относительная бесшумность, так что с этой точки зрения электрический автобус тоже смотрится довольно выгодно.
"Новый автобус создается на основе существующей трехосной модели. Двухэтажная компоновка позволит разместить в салоне автобуса до ста сорока человек", — заявляют официальные представители компании Alexander Dennis.
Известно, что автобус будет комплектоваться массивом аккумуляторных батарей, энергоплотность которого составит сто шестьдесят ватт-часов на один килограмм. Это, как отмечают инженеры, весьма неплохой показатель.
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