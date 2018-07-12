Осенью Apple представит новые AirPods и Mac mini

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Авторитетный аналитик Минг-Чи Куо из компании TF International Securities рассказал о новинках, которые американская технологическая корпорация Apple покажет грядущей осенью. Купертиновцы, в частности, представят обновленные беспроводные наушники AirPods, а также новые компьютеры Mac mini.

Это, само-собой, не считая обновленной линейки iPhone, новых iPad Pro, модернизированных "Макбуков", а также некоторых других новинок — например, беспроводного зарядного устройства AirPower и очередной версии умных часов Apple Watch.

В общем, Apple подготовила весьма впечатляющий список премьер, так что осенняя презентация новых "яблочных" устройств в этом году будет особенно эффектной.

Есть, правда, некоторые противоречия. Так, по данным аналитического агентства Bloomberg, новые AirPods покажут только в следующем году. Впрочем, если их все-таки покажут в сентябре, то в продаже наушники наверняка появятся не раньше нового года.

Что же касается новых Mac mini, то их анонс является довольно ожидаемым событием для некоторой части поклонников "Яблока" — все-таки корпорация Apple не обновляла свои миниатюрные компьютеры уже четыре года.