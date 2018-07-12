«Миротворцы» - новый дизайн роскошного телефона с портретами Путина и Трампа

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Российский бренд люксовых телефонов и аксессуаров Caviar создал эксклюзивный дизайн «Peacemakers» на основе кнопочного телефона Nokia 3310, он посвящен встрече Президентов России и США и отражает важность этого события для мирового сообщества. Подробнее - в материале Planet Today.

В его дизайне — объемные портреты лидеров, оливковые ветви, опоясывающие земной шар и голубь мира. Первые 2 экземпляра отправятся лидерам обеих стран. Подробнее - в материале Planet Today.

16 июля, в Хельсинки запланирована встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Это событие имеет большое значение для укрепления партнерства между Россией и Америкой, от которого зависит благополучие всего мира.

Peacemakers

В честь этого события Caviar создали дизайн телефона, названный Peacemakers, что значит – миротворцы. В его облике — золотая миниатюра с портретами лидеров обеих стран, они изображены на фоне земного шара, что подчеркивает масштаб важности встречи. Вокруг композиции размещен изящный венок из ветвей оливы, который символизируют мир, а венчает картину — изящный голубь мира, толкование значения которого восходит еще к библейской истории о Ноевом Ковчеге. Отношения между Россией и Америкой в последнее время напоминают бурю, поэтому мы надеемся, что как голубь принес весть о мире Ною, так и эта встреча лидеров двух сверхдержав, станет вестником мира и начала новой эпохи. В нижней части корпуса размещена памятная табличка с датой исторической встречи в Хельсинки. Все эти элементы покрыты золотом 999 пробы.

«Золотой титан»

Фоном для композиции выступает панно из белого композитного нефрита оттенка акациевого меда. Сам корпус телефона выполнен из титана и покрыт уникальным составом, который в Caviar прозван «золотым титаном», по сути своей это титан раскаленный до состояния плазмы и нанесенный по технике PVD на титановую поверхность. Эта методика позволяет добиться эффектного золотого цвета и сияния, и кроме того многократно усилить стойкость покрытия к повреждениям, коррозии и потускнению.

Центральная кнопка управления украшена выгравированной короной.

Роскошная модификация выполнена на основе Nokia 3310.

«Дизайн этого телефона наполнен символизмом, учитывая небольшую площадь поверхности телефона, на которой мы могли работать, мы можем сказать, что нам удалось невозможное — максимально насыщенный и роскошный дизайн, который достоин того, чтобы войти в историю. И мы надеемся, что встреча президентов так же займет место в истории, как значительное событие, которое позитивно скажется на будущем всех стран и откроет новую, такую долгожданную страницу Русско-Американской дружбы» - рассказывают о новинке представители бренда.

Стоимость 162 000 руб.