Приложение Burger King может записывать экран смартфона

Фото из открытых источников

Мобильное приложение сети ресторанов быстрого питания Burger King шпионит за своими пользователями. И не просто шпионит, а делает это самым наглым образом — софт, как выяснили эксперты в области сетевой безопасности, записывает видео с экрана смартфона и передает записи на серверы разработчиков.

Особенную пикантность в ситуацию вносит тот факт, что происходящее на экране вашего мобильного девайса может фиксироваться на видео даже в такие интимные моменты, как ввод платежной информации с банковской карты.

Внимание на шпионскую сущность приложения Burger King обратил один из пользователей портала Pikabu — он, при этом, провел детальное расследование и опубликовал соответствующие доказательства.

"Приложение записывает видеоролики в формате .mp4 и пересылает их на сервер. При этом, доступ к видео имеют не только очевидные сотрудники Burger King, но и представители платформы AppSee, с которой сотрудничает Burger King", — говорит эксперт.

В общем, в современном мире нельзя доверять даже софту от именитых компаний. Представители "Бургер Кинг", кстати говоря, пока что никак не прокомментировали "интересную особенность" своего мобильного приложения.