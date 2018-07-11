Нейросеть подскажет, что сегодня выпить

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В России началась разработка нейросети, которая будет анализировать состояние человека и, исходя из полученных данных, предлагать ему выпить тот или иной напиток.

Нейросеть будет работать на базе мобильного приложения iDrink, предоставляющего бесплатные напитки в барах, кафе и ресторанах. Изначально напитки будут предлагаться на основе анализа прошлого выбора, дня недели, времени суток и геолокации пользователя. Также будет учитываться оценка “уместности” предлагаемого варианта.

Кроме того, в планах разработчиков – снимать данные с фитнес-трекеров, чтобы оценивать уровень стресса и здоровья человека. Сейчас уже ведутся переговоры с несколькими азиатскими производителями фитнес-браслетов о получении, хранении и обработке такого рода данных.

В результате этого каждый пользователь iDrink сможет получать персонализированные рекомендации по напиткам. “И если, например, мы увидим, что какой-то человек находится в запое, мы сможем отключить ему возможность получения спиртных напитков. А при необходимости даже отправить тревожный сигнал в скорую”, - делится планами один из основателей сервиса Вадим Камашев.

Нейросеть будет работать на базе технологии блокчейн. Сейчас к осуществлению проекта уже подключены технические специалисты - выходцы из крупнейших IT-компаний рунета. Полноценный запуск нейросети запланирован на I квартал 2019 года.