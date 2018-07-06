В Сети рассекретили цвета новой линейки iPhone‍

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Американская технологическая корпорация Apple расширит цветовой спектр грядущего обновления линейки смартфонов iPhone. Новые айфоны, как следует из инсайдерских данных, будут доступны практически во всех цветах радуги.

Авторитетный аналитик Минг-Чи Куо, в частности, заявил, что новые смартфоны Apple iPhone, ожидаемые в 2018 году, будут выпускаться в дополнительных колористических исполнениях, недоступных ранее.

6.5-дюймовый iPhone X Plus, например, будет предлагаться в традиционных белом, черном и золотистом цветах — тут, как видим, ничего нового. Та же история и с обновленным iPhone X.

А вот 6.1-дюймовый iPhone, который будет позиционироваться в качестве "бюджетного" смартфона, получит целую радугу цветовых решений — он будет голубого, красного, оранжевого, серого и белого цветов. Палитра чем-то напоминает ту, в которой когда-то выпускался iPhone 5C.

Тот же Минг-Чи Куо ранее сообщил и примерные цены на новые айфоны. Младшая 6.1-дюймовая модель, по его словам, будет стоить минимум 700 долларов (да, 700 долларов — это, как считают в "Эппл", стоимость бюджетного устройства), девайсы среднего и топового уровней, в свою очередь, будут продаваться за 900 и 1000 американских долларов.