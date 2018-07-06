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В Сети рассекретили цвета новой линейки iPhone‍

Пятница, 06 Июля 2018 11:29
В Сети рассекретили цвета новой линейки iPhone‍ Фото из открытых источников

Американская технологическая корпорация Apple расширит цветовой спектр грядущего обновления линейки смартфонов iPhone. Новые айфоны, как следует из инсайдерских данных, будут доступны практически во всех цветах радуги.

 

Авторитетный аналитик Минг-Чи Куо, в частности, заявил, что новые смартфоны Apple iPhone, ожидаемые в 2018 году, будут выпускаться в дополнительных колористических исполнениях, недоступных ранее.

 

6.5-дюймовый iPhone X Plus, например, будет предлагаться в традиционных белом, черном и золотистом цветах — тут, как видим, ничего нового. Та же история и с обновленным iPhone X.

 

А вот 6.1-дюймовый iPhone, который будет позиционироваться в качестве "бюджетного" смартфона, получит целую радугу цветовых решений — он будет голубого, красного, оранжевого, серого и белого цветов. Палитра чем-то напоминает ту, в которой когда-то выпускался iPhone 5C.

 

Тот же Минг-Чи Куо ранее сообщил и примерные цены на новые айфоны. Младшая 6.1-дюймовая модель, по его словам, будет стоить минимум 700 долларов (да, 700 долларов — это, как считают в "Эппл", стоимость бюджетного устройства), девайсы среднего и топового уровней, в свою очередь, будут продаваться за 900 и 1000 американских долларов.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости IPhone
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