Яндекс.Карты определили время обеда и ужина россиян — с точностью до минуты

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13:21 — самое обеденное время в России, во всяком случае, по данным мобильных Яндекс.Карт. На этот момент приходится пик числа пользователей, которые ищут столовые, кафе, рестораны или просто вбивают в поиск что-то вроде [где поесть]. Подробнее - в материале Planet Today.

Обед переходит в ужин: после первого пика интерес к еде понемногу снижается, но около половины пятого снова начинает расти, а в 19:06 число ищущих, где поесть, достигает суточного максимума.

Аналитики компании также выяснили, какие места — от больниц до ночных клубов — вызывают повышенный интерес у пользователей Яндекс.Карт в разное время суток.

Утро — время неотложных дел. С шести утра и до полудня особенно велика доля людей, которые ищут на Картах суды и разнообразные медицинские учреждения. Есть и такие дела, которые чаще планируют на середину дня. В их числе — визиты в налоговую и к нотариусам. Кто-то отправляется туда в районе полудня, потому что рассчитывает управиться за обеденный перерыв. Для других такие поездки — часть работы, так что ничего удивительного, что они происходят в разгар рабочего дня.

Вечером курят, пьют и танцуют. Ночные топы формируют те, кто не спит — либо потому, что всё ещё танцуют, либо потому, что добираются куда-то поездом или самолётом.

Как считали

По числу запросов в течение всего дня лидируют одни и те же организации — банки и банкоматы, рестораны быстрого питания, продуктовые магазины, торговые центры, заправки. Чтобы найти типы организаций, повышенный интерес к которым характерен для конкретного времени суток, считали долю пользователей, искавших организации данного типа в это время, а затем вычисляли её отношение к средней доле искавших такие организации в течение суток — чем выше это отношение, тем выше характерность. Подробнее о методе читайте в исследовании.