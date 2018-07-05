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Создан сканер пальца, распознающий смерть владельца смартфона

Четверг, 05 Июля 2018 09:38
Создан сканер пальца, распознающий смерть владельца смартфона Фото из открытых источников

Дактилоскопические сканеры сегодня присутствуют практически во всех новых смартфонах, поэтому неудивительно, что эта популярнейшая технология постоянно прогрессирует и совершенствуется — пишет информационный ресурс inforeactor.ru, по данным которого, ученым удалось создать сканер отпечатка пальца, который умеет определять, живой или мертвый палец к нему прикладывают.

 

"Мы усовершенствовали функциональность сканера отпечатков — наша версия сканера умеет распознавать смерть владельца аппарата. То есть, например, полицейские, которые часто разблокируют телефоны умерших людей, прикладывая к сканерам их пальцы, уже не смогут так делать", — заявляют сотрудники Национального института науки и технологий Ульсана (Южная Корея).

 

Южнокорейские ученые отмечают, что их дактилоскопический сканер срабатывает только в том случае, если температура пальца, который сканируется, находится в пределах тридцати - сорока пяти градусов Цельсия.

 

Тут, впрочем, присутствует очевидное пространство для "взлома" — ничего ведь не мешает полицейским или хакерам подогреть палец трупа, прежде чем касаться им сканера. Так что общая ценность южнокорейского изобретения является весьма сомнительной. Хотя это, безусловно, шаг в верном направлении.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости отпечатки
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