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В Японии создадут робота для обезвреживания морских мин‍

Вторник, 03 Июля 2018 13:44
В Японии создадут робота для обезвреживания морских мин‍ Фото из открытых источников

Робот, способный находить и обезвреживать морские мины, будет изготовлен японской корпорацией Mitsubishi Heavy Industries по заказу оборонного ведомства страны восходящего солнца.

 

По данным издания The Japan Times, речь идет о целом роботизированном комплексе — то есть, кроме, собственно, подводного робота, в него войдет надводный роботизированный катер.

 

Предполагается, что робот будет полностью готов только к 2022 году, так что в ближайшие годы искать и обезвреживать морские мины японцы будут традиционным образом — при помощи специальных кораблей и катеров.

 

"Робот будет гораздо более эффективным решением, чем тральщики. Точнее говоря, не робот сам по себе, а тандем из подводного робота и робокатера. Первый будет заниматься непосредственным обнаружением мин, а второй будет осуществлять их уничтожение", — говорят разработчики перспективного комплекса.

 

Военные готовы потратить на создание робота четыре миллиарда японских иен. Это, если что, около тридцати шести миллионов американских долларов. Робот, при этом, разрабатывается в рамках проекта по созданию перспективного эсминца, водоизмещение которого составит почти четыре тысячи тонн.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости робот
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