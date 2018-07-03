Google позволяет разработчикам читать почту пользователей

Разработчики приложений, расширяющих функциональность популярного почтового сервиса Gmail, могут читать переписку отдельных пользователей. И речь не идет о какой-то противоправной деятельности — пользователи Gmail сами дают на это разрешение, когда подключают те самые приложения.
Материал, посвященный проблеме, опубликовало на днях издание The Wall Street Journal. Началось все с того, что представители корпорации Google с некоторой долей пафоса объявили о том, что практика сканирования пользовательской переписки, дескать, уходит в прошлое.
Вот только разработчики сторонних приложений как сканировали переписку, так и продолжают делать это.
Может показаться, что под "сканированием переписки" подразумевается что-то вроде автоматизированного поиска каких-то ключевых слов, по которым "умные" алгоритмы подбирают рекламные объявление.
И так оно и есть. Но! При это, речь идет и о буквальном чтении переписки, которое осуществляют некоторые разработчики приложений для Gmail. Вот такой вот шокирующий факт, о котором на самом деле все знают. Ну, кроме, собственно, пользователей Gmail, которые, как и все прочие интернет-пользователи, не привыкли читать многостраничные лицензионные соглашения. А зря!
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