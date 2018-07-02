Сбербанк и Rambler разрабатывают сервис для заказа еды до прихода в ресторан

Электронный сервис, который позволит заказывать блюда из меню ресторана до момента фактического посещения заведения, изменит отечественный ресторанный рынок — уверены специалисты Сбербанка, Rambler & Co и UCS, участвующие в создании соответствующей онлайн-платформы.
Сбербанк, Рамблер и компания UCS, разрабатывающая ПО для ресторанов, создали совместное предприятие, в рамках которого разрабатывается электронный сервис, о котором идет речь. Он позволит не только заказывать еду в ресторане до его посещения, но и оплачивать заказы, оставляя, при желании, чаевые.
"Платформа должна быть невероятно удобной. Представьте себе только — вы приходите в ресторан к назначенному времени и уже сразу же видите на столе блюда, которые заказывали, то есть, таким образом экономится масса времени. Кроме того, при помощи сервиса можно будет оплачивать счет в ресторане, не дожидаясь традиционно отвечающего за это официанта", — рассказывают осведомленные эксперты.
Платформа получила название "Фудплекс". По данным издания "Ведомости", грядущей осенью к "Фудплексу" подключится финансовая группа GHP Group, которая решила инвестировать в проект значительные средства.
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