Путин подписал законы о штрафах за анонимайзеры

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Глава Российской Федерации Владимир Путин подписал законы, которые вводят ответственность за использование технологических средств, позволяющих обходить блокировки Роскомнадзора. Использование анонимайзеров, как сообщает информационный ресурс inforeactor.ru, теперь может наказываться штрафами.

Документ, одобренный президентом РФ, подразумевает ответственность для провайдеров телекоммуникационных услуг, а также для владельцев анонимайзеров, которые не предоставляют данные Роскомнадзору.

Нарушения пунктов, прописанных в новом законодательстве, будут наказываться штрафами, объем которых разнится для физических и юридических лиц. Для первых штраф не будет превышать тридцать тысяч рублей, а для вторых — триста тысяч.

Напомним, что закон об анонимайзерах (к которым относятся, например, прокси и VPN-сервисы) обязывает владельцев таких сервисов сотрудничать с Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России, то есть, владельцы VPN не должны предоставлять доступ к ресурсам, запрещенным в РФ, иначе под блокировку попадут сами VPN-сервисы.