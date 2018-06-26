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В 2018 году в России начинается создание сверхтяжелого самолета на замену «Руслану»

Вторник, 26 Июня 2018 09:28
В 2018 году в России начинается создание сверхтяжелого самолета на замену «Руслану» Фото из открытых источников

Новый транспортный самолет сверхтяжелого класса, который будет представлять собой замену для Ан-124 "Руслан", планируют создать инженеры Объединенной авиастроительной корпорации.

 

Предполагается, что специалисты ОАК начнут разработку эскизного проекта нового транспортника уже до конца нынешнего года.

 

ОАК, в частности, намеревается провести технико-экономическое обоснование проекта сверхтяжелого военного транспортного самолета в сотрудничестве с экспертами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

 

По словам вице-президента ОАК Алексея Рогозина, возобновление производства самолета Ан-124 "Руслан" — это довольно комплексная, но в целом более чем решаемая задача.

 

Производство "Русланов", напомним, было остановлено в 2004 году. Транспортник, который по некоторым своим параметрам не имеет аналогов в мире до сих пор, был разработан в восьмидесятых годах двадцатого столетия и производился преимущественно на мощностях украинского авиастроительного предприятия "Антонов", которое к настоящему моменту пришло в тотальный упадок и более не в состоянии производить самолеты.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Самолет
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