Пятница 22 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Технологии» Созданы беспроводные наушники для крепкого сна SleepBuds

Созданы беспроводные наушники для крепкого сна SleepBuds

Пятница, 22 Июня 2018 10:47
Созданы беспроводные наушники для крепкого сна SleepBuds Фото из открытых источников

Краудфандинговый проект, в рамках которого компания Bose обещала создать беспроводные наушники для крепкого и качественного сна, завершился успехом — устройство поступило в продажу по цене в двести пятьдесят долларов США.

 

Учитывая тот факт, что речь идет о девайсе, который не позволяет прослушивать музыку, цена является довольно немаленькой. Однако люди, поддержавшие проект на площадке Indiegogo, все равно счастливы — наушники, по их словам, действительно отлично справляются со своей задачей.

 

Идея о том, чтобы спать с "затычками" в ушах, выглядит довольно сомнительно для всех, кто хотя бы раз пробовал так делать, однако производитель уникальных беспроводных "ушей" уверяет, что в случае с наушниками Noise-masking Sleepbuds никакого дискомфорта нет, так как они спроектированы специально для того, чтобы в них спать.

 

Так в чем вообще фишка этих наушников? Зачем в них спать? Представители компании Bose говорят, что специальное программное обеспечение, которое поставляется в комплекте, позволяет выбрать особые звуки, благоприятно воздействующие на процесс засыпания, а также маскирующие внешние шумы и позволяющие спать даже в шумных местах.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости наушники
Главное за сутки
Минобороны опубликовало уникальные документы начала Великой Отечественной войны Минобороны опубликовало уникальные документы начала Великой Отечественной войны Министерство обороны России в День памяти и скорби опубликовало на своем сайте цифровые копии рассекреченных документов начала Великой Отечественной войны. В их числе первые директивы, приказы, наградные листы и трофейная…
Порошенко ввел санкции против политических партий России Порошенко ввел санкции против политических партий России Украина в очередной раз расширила санкционные списки в отношении физических лиц и организаций из России. Президент страны Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о внесении изменений в…
Еврогруппа утвердила завершение программы макрофинансовой помощи Греции Еврогруппа утвердила завершение программы макрофинансовой помощи Греции Министры финансов стран еврозоны (Еврогруппа) достигли соглашения об условиях выхода Греции из программы финансовой помощи, среди них снижение долговой нагрузки на Грецию, передает Газета.ру. «Соглашение по Греции достигнуто», — сообщил…

Читайте также
Google научился предсказывать дату смерти пациента Google научился предсказывать дату смерти пациента Нейросеть, представляющая собой новую разработку инженеров компании Google, может делать довольно пугающие выводы — сообщает аналитическое издание Bloomberg, по данным которого, программисты "Гугла" создали ИИ, предсказывающий дату смерти пациента по…
Новый Samsung Galaxy Note 9 получил отдельную кнопку для скриншотов Новый Samsung Galaxy Note 9 получил отдельную кнопку для скриншотов Смартфон Samsung Galaxy Note 9 приближается к официальному дебюту, поэтому у тематических СМИ появляются все новые технические сведения о грядущем девайсе. Galaxy Note 9, в частности, получит отдельную программируемую кнопку,…
В «Яндекс. Такси» появился автоматический переводчик‍ В «Яндекс. Такси» появился автоматический переводчик‍ Мобильное приложение "Яндекс.Такси" обзавелось довольно интересной фичей — теперь в чате, при помощи которого осуществляют коммуникацию водитель и пассажир такси, появился очень удобный автоматический переводчик. Перевод, как отмечается в официальном…
Роскомнадзор объявил войну российским геймерам Роскомнадзор объявил войну российским геймерам Федеральная служба по надзору в сфере связи, ИТ и массовых коммуникаций России продолжает ломать Интернет — на этот раз специалисты Роскомнадзора атаковали отечественных геймеров, оставив их без доступа к игровой…
Фото
Водопад Бигар или еще одна причина посетить Румынию Водопад Бигар или еще одна причина посетить Румынию

В заповеднике на юго-западе Румынии, между городами Анина и Решица, находится один из самых любопытн...

Видео

 

ЧМ-2018: Россия Египет. Самые важные моменты

Опрос

Кого вы считаете фаворитом ЧМ по футболу?

 

Анекдот дня

Похоже, скоро на АЗС, чтобы скрыть подорожание, начнут писать цену за 0,95 или 0,9 литра бензина.

Еще »
Самые популярные материалы
Почему Латвия до дрожи боится обнародования архивов КГБ Почему Латвия до дрожи боится обнародования архивов КГБ
США готовятся к третьей мировой войне? США готовятся к третьей мировой войне?
Какую ловушку приготовили США для России в Сирии? Какую ловушку приготовили США для России в Сирии?
Необъявленная война: Как Россия победила НАТО Необъявленная война: Как Россия победила НАТО
Политический конфликт в Германии приобретает серьезные масштабы Политический конфликт в Германии приобретает серьезные масштабы
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.