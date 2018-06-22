Созданы беспроводные наушники для крепкого сна SleepBuds

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Краудфандинговый проект, в рамках которого компания Bose обещала создать беспроводные наушники для крепкого и качественного сна, завершился успехом — устройство поступило в продажу по цене в двести пятьдесят долларов США.

Учитывая тот факт, что речь идет о девайсе, который не позволяет прослушивать музыку, цена является довольно немаленькой. Однако люди, поддержавшие проект на площадке Indiegogo, все равно счастливы — наушники, по их словам, действительно отлично справляются со своей задачей.

Идея о том, чтобы спать с "затычками" в ушах, выглядит довольно сомнительно для всех, кто хотя бы раз пробовал так делать, однако производитель уникальных беспроводных "ушей" уверяет, что в случае с наушниками Noise-masking Sleepbuds никакого дискомфорта нет, так как они спроектированы специально для того, чтобы в них спать.

Так в чем вообще фишка этих наушников? Зачем в них спать? Представители компании Bose говорят, что специальное программное обеспечение, которое поставляется в комплекте, позволяет выбрать особые звуки, благоприятно воздействующие на процесс засыпания, а также маскирующие внешние шумы и позволяющие спать даже в шумных местах.