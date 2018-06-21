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Honor откроет выставочные стенды Honor 10 в Москве

Четверг, 21 Июня 2018 12:30
Honor откроет выставочные стенды Honor 10 в Москве Фото из открытых источников

Бренд Honor объявляет об открытии выставочных стендов Honor 10, которые будут работать для посетителей с 23 июня по 5 июля в ТРЦ Европейский и с 7 июля по 22 июля в МЕГА Белая Дача. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Все желающие получат гарантированные подарки за селфи в специальной фотозоне бренда, а также при покупке смартфона Honor 10 в магазинах-партнерах.

 

Посетители смогут протестировать флагманский смартфон Honor 10, оценить его необычный дизайн, интеллектуальные возможности камеры и передовые технические характеристики.

 

В период работы выставочных стендов Honor для посетителей будет работать специальная фотозона, где гости смогут сделать селфи, разместить его в социальных сетях с хэштегом #honor10moscow и получить подарки, показав публикацию промоутеру бренда. Участники акции получат один из гарантированных призов – значок, йо-йо, браслет или брендированный ланьярд.

 

Покупатели смартфона Honor 10 в период работы выставочных зон получат возможность получить призы от бренда Honor. При предъявлении чека промоутеру на фирменном стенде покупатели получат подарочный набор, в который входят селфи-палка и USB-провод. В акции участвуют устройства, приобретенные в магазинах МТС в ТРЦ Европейский в период с 22 июня по 5 июля 2018 г. и в МЕГА Белая Дача с 7 июля по 22 июля 2018г.

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Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги Новости Honor
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