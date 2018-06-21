Visa и MasterCard создадут карты со сканером отпечатков пальцев‍

Использование пластиковых платежных карт станет более безопасным благодаря инновации, которую тестируют компании Visa и MasterCard — речь, по данным издания The Wall Street Journal, идет о сенсоре отпечатков пальцев, который будет располагаться непосредственно на карте.
"Если вы потеряете свою карту или ее у вас похитят (как физически, так и при помощи копирования), то воспользоваться картой у другого человека не получится, так как для осуществления платежа необходим отпечаток вашего пальца", — пишет WSJ.
Предполагается, что нововведение позволит в значительной степени снизить количество случаев мошенничества, связанного с пластиковыми картами. Невозможность проведения платежа без активации расположенного на карте дактилоскопического датчика сделает платежи гораздо более защищенными от атак злоумышленников.
Есть только одна проблема, препятствующая массовому выпуску карт с сенсорами отпечатка пальца — их относительно высокая стоимость. Американские банки, как отмечают эксперты, и так потратили более миллиарда долларов на производство карт с чипами, поэтому массовый выпуск очередных новых карт банки воспринимают с определенным скепсисом.
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