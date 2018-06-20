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В России увековечили имена всех членов Сборной по футболу на iPhone X

Среда, 20 Июня 2018 12:23
В России увековечили имена всех членов Сборной по футболу на iPhone X Фото из открытых источников

В честь исторической победы Сборной России над Сборной Египта на ЧМ по футболу 2018, Caviar создали iPhone X с именами всей команды и ее тренера. Российский люксовый бренд смартфонов и аксессуаров Caviar поздравляет команду с выходом из группы! Подробнее - в материале Planet Today.

 

Триумфальная победа Российской Сборной над командой из Египта со счетом 3:1 так впечатлила Caviar, что было решено посвятить ей дизайн смартфона. Необычный дизайн iPhone X выполнен в виде сетки из шестиугольников, традиционно украшающей футбольные мячи. На корпусе iPhone X выгравированы имена всей сборной, завяленной на ЧМ 2018, и тренера — Станислава Черчесова. Кроме того дизайн дополнен игровыми номерами футболистов, использованием трех цветов, как на российском Государственном флаге и двуглавым орлом, покрытым золотом.

 

Модель «Caviar National Teams Russia Heroes» представлена лимитированным тиражом из 24 экземпляров — это количество игроков в Сборной, плюс главный тренер команды.

 

Вне зависимости от того, как дальше будут развиваться события на чемпионате, наша команда уже совершила исторический прорыв, впервые за 32 года, выйдя из группы на мундиале.

 

«Мы счастливы быть свидетелями действительно исторических событий! Во-первых, наша команда показывает потрясающий результат, равного которому она не достигала во всей современной истории, и мы преисполнены гордости за наших ребят, которые работают со всей отдачей! Во-вторых по всей стране на самом высоком уровне проходит настоящий праздник футбола! Мы хотим чтобы вы запомнили это уникальное время, поэтому создали дизайн смартфона, который всегда будет напоминать вам о празднике футбола в России летом 2018 года и о силе нашей команды, которой всегда нужна наша вера и поддержка. Болеем за наших!» — Рассказывают о новинке представители бренда.

 

Стоимость смартофна «Caviar National Teams Russia Heroes» 237 000 руб. Тираж ограничен.

 

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Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги iPhone X Новости
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