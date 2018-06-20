Голосовой помощник от Amazon появится в номерах отелей Marriott‍

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В отелях, принадлежащих международной гостиничной сети Marriott International, появятся голосовые помощники от Amazon — сообщает информагентство Reuters.

По данным которого, речь идет о пилотном проекте, в рамках которого голосовыми ассистентами будут оснащены лишь некоторые номера отелей Marriott. При этом, будет использоваться особая версия амазоновской технологии — помощник Alexa for Hospitality.

Что же будет представлять собой голосовой помощник от Amazon в версии для гостиниц? "Умную" колонку, голосовое взаимодействие с которой заменит общение с персоналом, а также избавит от необходимости управлять разнообразными электрическими приборами напрямую. То есть, можно будет, например, заказать еду в номер, или выключить свет в туалете, не вставая с кровати.

И это лишь самые базовые сценарии применения продвинутой технологии, а в целом ее возможности гораздо более впечатляющие.

Есть сведения, согласно которым компания Marriott International тестировала и аналогичный продукт от Apple — помощника Siri. Однако в силу каких-то неизвестных широкой общественности причин, остановиться было решено все-таки на Amazon Alexa.