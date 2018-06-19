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Пользователи Pokemon Go получат долгожданное обновление

Вторник, 19 Июня 2018 12:46
Пользователи Pokemon Go получат долгожданное обновление Фото из открытых источников

Игра Pokemon Go, которая стала главным хитом индустрии мобильного гейминга два года назад, до сих пор поддерживается разработчиками, которые выпускают для нее все новые и новые патчи. Недавно было анонсировано обновление с довольно серьезными новшествами.

 

По словам разработчиков Pokemon Go, планируемый апдейт повысит степень социализации игроков. Каким образом? Довольно простым — ловцам покемонов позволят обмениваться пойманными зверьками. И не просто обмениваться, а продавать и покупать покемонов, то есть в мире появится, можно сказать, новый вид бизнеса.

 

Новый функционал, как отмечают девелоперы, будет добавлен в игру примерно через неделю. Геймеры, соответственно, уже предвкушают новые возможности, которые станут доступными благодаря торговле покемонами. В общем, есть все основания полагать, что долгожданный апдейт вдохнет в игру новую жизнь, так что не удивляйтесь, если по улицам снова начнут бродить толпы похожих на зомби людей со смартфонами. Впрочем, они никуда и не пропадали, так что ладно.

 

Игра Pokemon Go, как известно из открытых источников, принесла своим создателям около одного миллиарда долларов, что довольно внушительная сумма, как для мобильного развлечения.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Pokemon Go
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