Пользователи Pokemon Go получат долгожданное обновление

Игра Pokemon Go, которая стала главным хитом индустрии мобильного гейминга два года назад, до сих пор поддерживается разработчиками, которые выпускают для нее все новые и новые патчи. Недавно было анонсировано обновление с довольно серьезными новшествами.
По словам разработчиков Pokemon Go, планируемый апдейт повысит степень социализации игроков. Каким образом? Довольно простым — ловцам покемонов позволят обмениваться пойманными зверьками. И не просто обмениваться, а продавать и покупать покемонов, то есть в мире появится, можно сказать, новый вид бизнеса.
Новый функционал, как отмечают девелоперы, будет добавлен в игру примерно через неделю. Геймеры, соответственно, уже предвкушают новые возможности, которые станут доступными благодаря торговле покемонами. В общем, есть все основания полагать, что долгожданный апдейт вдохнет в игру новую жизнь, так что не удивляйтесь, если по улицам снова начнут бродить толпы похожих на зомби людей со смартфонами. Впрочем, они никуда и не пропадали, так что ладно.
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