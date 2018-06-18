Huawei третий год подряд входит в Top 50 рейтинга самых дорогих брендов мира BrandZ

Фото из открытых источников

Компания Huawei сообщает, что оценка стоимости её бренда в рейтинге самых дорогих брендов мира BrandZ™ повысилась на 22% по сравнению с предыдущим годом. Huawei уже третий год подряд входит в Top 50 рейтинга, ежегодно составляемого коммуникационным агентством WPP и маркетинговой компанией Kantar Millward Brown.

На этот раз бренд занял в нём 48 место. Эксперты отметили Huawei как первый в истории исследования китайский бренд, по темпам роста опередивший своих конкурентов из США. Подробнее - в материале Planet Today.

Суммарная стоимость брендов, входящих в Top 100 списка BrandZ™, за последние 12 лет выросла на 204% и достигла 4,4 триллиона долларов США. Абсолютный рост стоимости брендов, входящих в список, приблизился к 750 миллиардам долларов США, причем впервые за историю рейтинга выросли компании во всех категориях. Лидируют в рейтинге технологические компании, занимая 8 строк в первой десятке. Их общая капитализация составляет 56% от суммарной стоимости всех брендов в Top 100.

В этом году самую заметную группу в рейтинге BrandZ Top 100 составляют китайские бренды. Tencent, Alibaba и Huawei — лишь самые известные имена из 14 китайских брендов, суммарная оценочная стоимость которых выросла за год на 47%. При этом темпы роста китайских брендов впервые в истории рейтинга опередили показатели конкурентов из США. Huawei уже в четвертый раз подряд входит в BrandZ™ Top 100. Оценочная стоимость и место бренда в рейтинге стабильно повышаются год от года благодаря выпуску качественных мобильных устройств и эффективному расширению на глобальном рынке.

Растущая влиятельность бренда Huawei была отмечена и в других исследованиях. В опубликованном Forbes списке самых дорогих брендов 2018 года Huawei занял 79-ю строчку с оценкой стоимости бренда в 8,4 миллиарда долларов США, став единственным китайским брендом, вошедшим в Top 100. Ранее, в феврале этого года, Huawei занял 25 место в списке Brand Finance Top 500 Global Brand Value, с оценкой стоимости бренда в 38,046 миллиарда долларов США.

По данным компании IDC, в первом квартале 2018 г. по всему миру было отгружено 336,1 миллиона мобильных устройств, что на 2,4% меньше, чем годом ранее. Это снижение отражает глобальную тенденцию мирового рынка смартфонов. Однако, несмотря на всеобщее снижение объёмов продаж, по информации агентства GFK средняя цена продажи смартфона увеличилась за год на 21% и достигла 374 долларов США.

Удерживая позицию третьего по величине производителя смартфонов в мире, Huawei не только опережает средние показатели рынка, но и стабильно наращивает свою рыночную долю, составляющую сейчас 11,7%. Более того, доля Huawei в сегменте премиальных смартфонов (стоимостью более 500 долларов США) превысила 10% благодаря успеху на нескольких ключевых рынках, среди которых Европа и Ближний Восток. С выпуском новой флагманской серии P20 компания значительно укрепила свои позиции в премиальном сегменте.

По данным Ipsos, в 2017 году глобальная узнаваемость бренда Huawei и интерес пользователей возросли до 86%, таким образом, Huawei стал самым быстрорастущим брендом среди международных технологических компаний за последние шесть лет. Стабильно растут и такие параметры восприятия пользователей, как оценка технологического лидерства, привлекательности дизайна и надежности марки.

Благодаря высококачественным продуктам и актуальным технологическим инновациям Huawei становится законодателем международных отраслевых трендов, последовательно продвигаясь к достижению свой цели — стать ведущим мировым технологическим брендом.