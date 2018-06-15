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В «Яндекс. Такси» появился автоматический переводчик‍

Пятница, 15 Июня 2018 12:23
В «Яндекс. Такси» появился автоматический переводчик‍ Фото из открытых источников

Мобильное приложение "Яндекс.Такси" обзавелось довольно интересной фичей — теперь в чате, при помощи которого осуществляют коммуникацию водитель и пассажир такси, появился очень удобный автоматический переводчик.

 

Перевод, как отмечается в официальном сообщении интернет-компании "Яндекс", поддерживает девяносто пять языков, так что "Яндекс.Такси" теперь может объединять людей практически из любых культур.

 

Учитывая тот факт, что вчера в Российской Федерации стартовал Чемпионат мира по футболу 2018, автоматический переводчик в "Яндекс.Такси" выглядит весьма кстати — новый функционал очень пригодится иностранным туристам, которые приехали в Россию для того, чтобы поддержать своих футболистов.

 

Чат с возможностью автоматического перевода появится в сервисах "Яндекс.Такси" и "Таксометр" (приложение для водителей) в течение ближайших дней. Новая фича, при этом, будет работать во всех регионах, где доступен такси-сервис "Яндекса". В приложении Uber, которое в России является частью совместного с "Яндексом" предприятия, нововведение не появится. В обозримом, по крайней мере, будущем.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости ЯндексТакси
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