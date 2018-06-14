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Хакерам удалось взломать актуальную версию iOS‍

Четверг, 14 Июня 2018 12:39
Хакерам удалось взломать актуальную версию iOS‍ Фото из открытых источников

Хакеру по имени Ричард Чжу удалось получить root-доступ к смартфону Apple iPhone 7, работающему под управлением мобильной операционной системы iOS последней на данный момент версии. В общем, в мире появился джейлбрейк для iOS 11.4

 

Чжу опубликовал доказательство взлома на своей странице в микроблогинговом сервисе "Твиттер". На видео можно увидеть, как хакер взаимодействует с установленным на седьмом айфоне приложением Cydia, а также запускает терминал с рут-доступом.

 

Других подробностей о взломе нет. Ричард Чжу, в частности, не сообщает, какой конкретно эксплойт он задействовал для взлома, а также не говорит, нужен ли для джейлбрейка iOS 11.4 аккаунт разработчика.

 

Кроме того, хакер не поделился планами относительно своего джейлбрейка — то есть, неизвестно, будет ли эксперт публиковать уязвимость. Есть мнение, что корпорация Apple может заплатить хакеру серьезные деньги, чтобы избежать публикации хака — такая стратегия, если что, довольно часто применяется "яблочной" корпорацией в последнее время. Это, кстати, одна из причин, по которой современная джейлбрейк-сцена практически полностью сошла на нет.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости iOS
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