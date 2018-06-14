Эксперты обнаружили места зарождения мемов‍

Британские ученые сделали очередное удивительное открытие — интернет-мемы, как внезапно удалось выяснить исследователям, появляются в основном на популярных имиджбордах. Материал, посвященный итогам соответствующей научной работы, был опубликован в издании MIT Review.
Мемы, которые мы в той или иной форме встречаем на просторах Интернета, рождаются преимущественно на так называемых имиджбордах (кто бы мог подумать!) — речь идет о международных площадках вроде 4chan или Reddit.
Для того, чтобы определить конкретные места зарождения мемов, сотрудники Университетского колледжа Лондона проделали внушительную работу — ученые, в частности, собрали огромную БД из сотен миллионов картинок (для сбора использовались все те же 4chan и Reddit, а также Twitter и Gab), а затем проанализировали собранные изображения при помощи метода, основанного на перцептивном хешировании.
В результате ученым удалось отсортировать картинки по визуальной схожести. Затем полученные массивы сопоставлялись с базой данных сайта KnowYourMeme — это позволило присвоить группам картинок определенную тональность.
"В итоге мы узнали, что мемы всех типов сконцентрированы на 4chan, а вот пользователи Reddit предпочитают в основном политические мемы", — рассказывают авторы исследования.
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