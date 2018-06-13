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Всех пользователей WhatsApp ждет сильнейшее потрясение

Среда, 13 Июня 2018 12:48
Всех пользователей WhatsApp ждет сильнейшее потрясение Фото из открытых источников

Основатель популярного мобильного мессенджера WhatsApp Ян Кум продал свое детище компании Facebook, а затем покинул проект и предупредил пользователей "Вотсапа" о "сильнейших потрясениях", которые над ними нависли.

 

Ян Кум заявляет, что даже и предположить не мог, во что превратит его мессенджер компания Facebook. Но это, очевидно, неправда, потому что все подобные истории заканчиваются одинаково, а Кум, будучи человеком неглупым, прекрасно знал, какое будущее у его мессенджера.

 

А будущее это, как необходимо отметить, весьма безрадостное — Facebook будет монетизировать приложение самым агрессивным образом, то есть буквально увещает его разнообразной надоедливой рекламой. И это еще не самое печальное. Главная неприятность заключается в том, что компания Facebook ослабит алгоритмы защиты данных, задействованные в программе.

 

Это необходимо для того, чтобы выполнить требования властей Соединенных Штатов Америки, заинтересованных в получении переписки граждан. В общем, из удобного и защищенного средства общения, WhatsApp превращается в какое-то недоразумение.

 

Даже сам создатель мессенджера считает, что пользователям WhatsApp нужно как можно быстрее отказаться от программы и перейти на что-нибудь более защищенное и безопасное. Например — на Telegram.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости WhatsApp
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