Яндекс.Карты подскажут дорогу велосипедистам

Фото из открытых источников

Яндекс.Карты научились прокладывать велосипедные маршруты. Сервис покажет, как добраться на велосипеде из одной точки в другую, и подсчитает примерное время поездки. Подробнее в материале Planet Today.

Маршрут можно построить перед выездом, на компьютере, или уже в пути — на смартфоне. Владельцам устройств на Android эта возможность уже доступна, а на iOS она появится в ближайшие дни.

При построении маршрутов Яндекс.Карты отдают приоритет дорогам, по которым удобно ездить на велосипеде. Это велодорожки или, например, дорожки в лесопарках. Путь может пролегать и по автомобильным дорогам, но в объезд многополосных трасс. Так, велосипедисту, который планирует доехать из центра Москвы в Серебряный Бор, Карты посоветуют двигаться по Шмитовскому проезду и тихой Карамышевской набережной, а не по оживлённому Звенигородскому шоссе.

Чтобы проложить маршрут, Яндекс.Карты используют дорожный граф — в него входят все известные сервису участки дорог. Для каждого участка указано, доступен он для проезда на велосипеде или нет. Общая протяжённость московских дорог, по которым Яндекс.Карты строят велосипедные маршруты, превышает 26,5 тысячи километров. 190 километров из них — велодорожки. Яндекс и пользователи Народной карты регулярно пополняют граф, добавляя новые данные о дорогах.

Веломаршруты могут строить жители Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов, но за пределами столиц функция работает в бета-режиме. На карте Москвы также отмечены пункты проката «Велобайк» — если нажать на метку, сервис сообщит, сколько велосипедов свободно. Помимо велосипедных и автомобильных маршрутов, Яндекс.Карты умеют прокладывать маршруты для пешеходов и для проезда на общественном транспорте.