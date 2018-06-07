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Компания Honor представила смартфон Honor 7C Pro с двойной камерой и функцией распознавания лица

Четверг, 07 Июня 2018 11:09
Компания Honor представила смартфон Honor 7C Pro с двойной камерой и функцией распознавания лица Фото из открытых источников

Honor, лидер рынка смартфонов среди интернет-брендов, представляет новый Honor 7C Pro, созданный специально для молодежной аудитории. Смартфон получил двойную основную камеру для съемки качественных фото при разных условиях освещения, функцию разблокировки при помощи распознавания лица и большой FullView экран.

 

Двойная камера

 

Honor 7C Pro оснащен двойной камерой, состоящей из модулей с разрешением 13 МП и 2 МП. Благодаря наличию двух модулей камера позволяет создавать эффект боке для съемки выразительных портретов профессионального уровня. Фронтальная камера с разрешением 8 МП оснащена регулируемой подсветкой, обеспечивающей яркие селфи даже в ночное время.

 

Дополнительные функции

 

Новый смартфон получил функцию разблокировки с помощью распознавания лица. Пользователь может разблокировать устройство, просто посмотрев на экран. Ещё одна особенность — FullView экран с диагональю 5,99 дюйма и соотношением сторон 18:9, обеспечивающий комфортное чтение и просмотр видео. 

 

Удобство использования

 

Honor 7C Pro построен на базе 8-ядерного процессора с тактовой частотой 1,8 ГГц и работает под управлением ОС Android 8.0 и фирменного интерфейса EMUI 8.0, который обеспечивает высокую функциональность и производительность, в особенности при работе в многозадачных режимах. Компактный корпус смартфона толщиной 7,8 мм имеет симметричную рамку и закругленные углы. Honor 7C Pro будет доступен в России только через AliExpress, в синем, черном и золотом цветах корпуса, по цене 13 990 рублей. Начало продаж новинки запланировано на 14 июня.

 

В 2017 году бренд Honor вышел на первое место по объёму продаж в Китае среди смартфонов сегмента e-brand, продвижение и продажи которых осуществляются преимущественно через интернет. Значительно выросли показатели продаж на зарубежных рынках. Прошедший год оказался успешным для Honor и в России, где бренд занял третью по величине долю рынка. С начала 2018 года Honor непрерывно расширяет своё присутствие в новых странах и регионах, среди которых Вьетнам, Индонезия и Турция.

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Технологии   Теги Новости
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