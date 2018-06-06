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В РФ к Чемпионату Мира по футболу создали iPhone X с портретами Роналду, Месси, Неймара и Акинфеева

Среда, 06 Июня 2018 11:29
В РФ к Чемпионату Мира по футболу создали iPhone X с портретами Роналду, Месси, Неймара и Акинфеева Фото из открытых источников

Специально к Чемпионату Мира 2018 российский бренд люксовых смартфонов и аксессуаров Caviar создал коллекцию iPhone X «Легенды футбола» с золотыми портретами футболистов команд разных стран. Среди них: Игорь Акинфеев, Криштиану Роналду, Лионель Месси и еще 5 звезд футбола. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Накануне Чемпионата Мира по футболу в России Caviar представили эксклюзивную серию «Легенды Футбола», в которой представили 8 новых экстраординарных дизайнов, каждый из которых посвящен одному современному герою футбола и Сборной, за которую он выступает. В серию вошли модели, посвященные: Игорю Акинфееву, Лионелю Месси, Криштиану Роналду, Гарри Кейну, Томасу Мюллеру, Полю Погба, Кевину Де Брёйне и Неймару.

 

Портреты

 

Дизайн телефонов построен уникальным образом — каждый смартфон соединяет в себе колорит и особенность сразу двух стран — России, как страны-хозяйки Чемпионата и той страны, за Сборную которой выступает, изображенный на смартфоне, герой.

 

Каждый дизайн включает в себя объемный золотой портрет игрока, на работу над созданием каждого портрета потребовалась неделя времени, так как дизайнеры стремились достичь абсолютного сходства с реальным прототипом.

 

«Прозвища»

 

Вокруг портрета выгравировано не только имя футболиста, но и символическое, укоренившееся прозвище команды, например «Three Lions» - на смартфоне, адресованном Сборной Англии, «Rode Duivels» - на модели, посвященной Сборной Бельгии. В случае с Российской Сборной, дизайнеры позволили себе предположить, что прозвище «Забиваки», произведенное от имени героя-символа Чемпионата, может закрепиться за командой, если она покажет хороший результат. Так же золотом покрыта табличка, украшенная памятной надписью «World Cup 2018 Russia» и герб каждой страны.

 

Узоры

 

Особое внимание привлекает фоновый узор, который для каждой модели разработан индивидуально. Каждый орнамент — это вариация на тему классической, традиционной русской росписи или национальной вышивки. Например, портрет Поля Погба дополнен узором, повторяющим русскую народную вышивку, Неймар «окружен» рисунком «кудрина», фоном для образа Роналду служит орнамент «под ягодку», а портрет Лионеля Месси дополнен росписью в стиле Гжели. Однако выполнены все узоры в цветах флагов Сборных и соответственно — спортивных униформ команд.

 

Такой необычный подход дизайнеры придумали и применили, чтобы подчеркнуть объединяющую силу спорта и симметрично воздать дань уважения легендарным Сборным разных стран и России — стране, принимающей Чемпионат. Стоимость этих телефонов начинается от 269 000 руб.

 

«Сборная» и кейсы

 

Кроме того Caviar представляет и первую модель в коллекции «National Teams», она посвящена Сборной России, а дизайн ее интерпретирует традиционную разметку в виде шестиугольников, наносимую на футбольные мячи, только «заполнены» эти шестиугольники цветами национального флага. Стоимость смартфона iPhone X Caviar Tational Teams Russia равна 234 000 руб.

 

Впервые бренд представил не только смартфоны, но и «футбольные» кейсы, выполненные в двух форматах — мягкие, декорированные натуральной кожей, в цветах Сборной и жесткие — из титана, с двухуровневой степенью защиты смартфона от повреждений. Их дизайны так же посвящены легендам современного футбола и украшены портретами игроков. Цена на кейсы стартует от 26 900 руб.

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Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги Новости Caviar
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