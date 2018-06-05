Градусник с Bluetooth разработали российские инженеры‍

Фото из открытых источников

Цифровой термометр, способный синхронизироваться со смартфоном по протоколу Bluetooth, создали инженеры НПО "Орион" (часть холдинга "Швабе"). О новейшей разработке отечественных специалистов сообщают официальные представители "Швабе".

По их словам, речь идет об инфракрасном термометре, который стал одним из итогов проекта "Термоскан". Применение инфракрасного датчика позволило создать прибор, который может измерять температуру человеческого тела очень быстро — процесс осуществляется всего лишь за одну секунду. Погрешность, при этом, составляет не более одной пятой градуса Цельсия.

"Данные, полученные в результате измерения, передаются на мобильное устройство по каналу беспроводной связи. Кроме "взрослого" Bluetooth-термометра, мы разработали и детские градусники — они отличаются миниатюрностью, благодаря которой дети могут спать с ними и не испытывать дискомфорта. Родители могут применять такие приборы для постоянного ночного мониторинга температуры ребенка — в случае выхода показателя из установленных рамок термометр подаст специальный сигнал", — рассказывают сотрудники НПО "Орион".

Гендиректор предприятия, Евгений Чепурнов, говорит, что медицинская техника — новое для "Ориона", однако очень перспективное направление.