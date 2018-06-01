Голосовой помощник Google Assistant может использоваться для осуществления чего-то такого, что лежит вне границ дозволенного законом. Например, искусственный интеллект может участвовать в совершении преступлений — говорит Александр Ребен, инженер из Калифорнийского университета в Беркли и художник.
Ребен создал инсталляцию (смотрите видео ниже), в которой объединил ИИ от Google с пистолетом, стреляющим по голосовой команде. "Ок, Гугл, активируй пистолет", — говорит художник, а кремниевый мозг, соответственно, подчиняется и активирует оружие, стреляющее в яблоко. Вместо яблока, само-собой, могло быть какое-то более одушевленное существо, однако искусственному интеллекту от Google все равно, в кого стрелять.
Вместо помощника Google, как отмечает Ребен, в демонстрации могла быть использована любая другая аналогичная разработка.
"Я мог использовать, например, Amazon Echo. Это не имеет значения. Важно другое — нам необходимо подумать о границах свободы действий ИИ. Потому что очевидно, что искусственный интеллект может совершать множество потенциально деструктивных действий", — говорит специалист.
В верхнем Валь д'Эга, всего в 6 км от Нова Леванте, есть изумрудно-зеленое горное озеро Карецца. Из-...
Видео уничтожения техники ВСУ под Горловкой
Международная следственная группа установила, что отпечатки пальцев с «Бука», сбившего «Боинг», принадлежат отравителю Скрипалей, царапавшему пробирки на Олимпиаде в Сочи.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.