Пятница 01 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Технологии» Google Assistant научился стрелять из пистолета‍

Google Assistant научился стрелять из пистолета‍

Пятница, 01 Июня 2018 10:47
Google Assistant научился стрелять из пистолета‍ Фото из открытых источников

Голосовой помощник Google Assistant может использоваться для осуществления чего-то такого, что лежит вне границ дозволенного законом. Например, искусственный интеллект может участвовать в совершении преступлений — говорит Александр Ребен, инженер из Калифорнийского университета в Беркли и художник.

 

Ребен создал инсталляцию (смотрите видео ниже), в которой объединил ИИ от Google с пистолетом, стреляющим по голосовой команде. "Ок, Гугл, активируй пистолет", — говорит художник, а кремниевый мозг, соответственно, подчиняется и активирует оружие, стреляющее в яблоко. Вместо яблока, само-собой, могло быть какое-то более одушевленное существо, однако искусственному интеллекту от Google все равно, в кого стрелять.

 

Вместо помощника Google, как отмечает Ребен, в демонстрации могла быть использована любая другая аналогичная разработка.

 

"Я мог использовать, например, Amazon Echo. Это не имеет значения. Важно другое — нам необходимо подумать о границах свободы действий ИИ. Потому что очевидно, что искусственный интеллект может совершать множество потенциально деструктивных действий", — говорит специалист.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Google
Главное за сутки
Как минимум 1,5 млн российских паспортов оказались недействительными Как минимум 1,5 млн российских паспортов оказались недействительными МВД России впервые официально пояснило для “Ъ” причины масштабной проблемы с документами российских граждан: их паспорта могут ошибочно считаться недействительными в базе данных ЕИАС «Российский паспорт». Речь идет как минимум…
США объявили торговую войну Европе США объявили торговую войну Европе Президент США Дональд Трамп 1 июня введет тарифы на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, Канады и Мексики. Такое заявление сделал министр торговли США Уилбур Росс, сообщает Reuters. Тарифы…
Арестован подозреваемый в организации покушения на Бабченко‍ Арестован подозреваемый в организации покушения на Бабченко‍ В Киеве суд на два месяца арестовал подозреваемого в подготовке покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко. Суд постановил, что обвиняемый — директор украинской оружейной фирмы "Шмайсер" Борис Герман — не…

Читайте также
"Алиса" от Яндекса научилась видеть и разбираться в музыке "Алиса" от Яндекса научилась видеть и разбираться в музыке У голосового помощника Алисы появилось компьютерное зрение и музыкальный слух. Если показать Алисе фотографию, она поймёт, что на ней изображено, а если включить музыку — подскажет песню и предложит послушать…
Умная колонка раскрыла личные разговоры семейной пары‍ Умная колонка раскрыла личные разговоры семейной пары‍ "Умная" колонка Amazon Echo оказалась не очень-то и умной — высокотехнологичный девайс ошибся и отправил приватный разговор семейной пары третьему лицу, чем спровоцировал довольно уникальный прецедент. Но обо всем по…
Apple запретила в App Store приложение Steam Link Apple запретила в App Store приложение Steam Link Играть в игры, предназначенные для настольных компьютеров, используя для этого iPhone с установленным приложением Steam Link — неправильно. Так решила корпорация Apple и не стала добавлять Steam Link в каталог…
Терминатор реален: Создана кожа из жидкого металла‍ Терминатор реален: Создана кожа из жидкого металла‍ Авторы культового фантастического блокбастера "Терминатор-2" каким-то образом заглянули в будущее, когда придумали робота из жидкого металла. Потому что сейчас, спустя почти три десятилетия после появления фильма на экранах, ученые создали…
Фото
Только посмотрите на это изумрудно-зеленое озеро Карецца! Только посмотрите на это изумрудно-зеленое озеро Карецца!

В верхнем Валь д'Эга, всего в 6 км от Нова Леванте, есть изумрудно-зеленое горное озеро Карецца. Из-...

Видео

 

Видео уничтожения техники ВСУ под Горловкой

Опрос

Отразилось ли повышение цен на бензин на вашем семейном бюджете?

 

Анекдот дня

Международная следственная группа установила, что отпечатки пальцев с «Бука», сбившего «Боинг», принадлежат отравителю Скрипалей, царапавшему пробирки на Олимпиаде в Сочи.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
BenQ XL2411Z Всего предложений:(13)
BenQ XL2411Z от21403руб.
Цена от Орион Ресурс
ASUS VB199TL Все предложения (20)
ASUS VB199TL от11603руб.
Цена от Орион Ресурс
Philips 243V5LSB Все предложения (34)
Philips 243V5LSB от8230руб.
Цена от Cenam.net
Мониторы
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.