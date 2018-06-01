Google Assistant научился стрелять из пистолета‍

Фото из открытых источников

Голосовой помощник Google Assistant может использоваться для осуществления чего-то такого, что лежит вне границ дозволенного законом. Например, искусственный интеллект может участвовать в совершении преступлений — говорит Александр Ребен, инженер из Калифорнийского университета в Беркли и художник.

Ребен создал инсталляцию (смотрите видео ниже), в которой объединил ИИ от Google с пистолетом, стреляющим по голосовой команде. "Ок, Гугл, активируй пистолет", — говорит художник, а кремниевый мозг, соответственно, подчиняется и активирует оружие, стреляющее в яблоко. Вместо яблока, само-собой, могло быть какое-то более одушевленное существо, однако искусственному интеллекту от Google все равно, в кого стрелять.

Вместо помощника Google, как отмечает Ребен, в демонстрации могла быть использована любая другая аналогичная разработка.

"Я мог использовать, например, Amazon Echo. Это не имеет значения. Важно другое — нам необходимо подумать о границах свободы действий ИИ. Потому что очевидно, что искусственный интеллект может совершать множество потенциально деструктивных действий", — говорит специалист.